辻直樹先生が登場！セリスタ オンラインセミナー「NAD+代謝と酸化ストレス：NMN/NAD+補充療法と水素療法」
セリスタは、2024年4月7日(日)に、医療法人社団医献会 辻クリニック／理事長の辻 直樹先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『NAD+代謝と酸化ストレス：NMN/NAD+補充療法と水素療法』を開催します。
セリスタ オンラインセミナー「NAD+代謝と酸化ストレス：NMN/NAD+補充療法と水素療法」
セリスタは、2024年4月7日(日)に、医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『NAD+代謝と酸化ストレス：NMN/NAD+補充療法と水素療法』を開催。
学習のポイント
1)NAD+はミトコンドリアにおけるエネルギー合成とストレス応答の要
2)体内のNAD+を増やすにはNMN/NAD+を補充するだけでは不十分
3)NAD+消耗の原因のひとつが活性酸素
4)水素による抗酸化は体内NAD+増加に必須
※キーワード：水素、抗酸化、ミトコンドリア、NMN、NAD+
講師紹介
辻 直樹 先生／Dr. Naoki Tsuji
医療法人社団医献会 辻クリニック／理事長
一般社団法人 臨床水素治療研究会／代表理事
経歴
独協医科大学卒業後、東京女子医科大学病院救命救急センターを経て、同病院膠原病リウマチ痛風センター整形外科、同病院東医療センター整形外科にてリウマチ科、整形外科、手の外科、スポーツ整形外科を経験。
現在、東京四ツ谷にて医療法人社団医献会 辻クリニックを開業。
診療科目は「エイジングマネージメント」「水素治療」を行う。
また、水素治療に関しては、水素の抗酸化作用と抗炎症作用に注目し、アンチエイジング／予防治療への利用と、水素を使った鎮痛治療(ペインクリニック)を行っている。
2015年に「一般社団法人 臨床水素治療研究会」を立ち上げ、水素の臨床利用について研究を重ねている。
無料LiveオンラインZoomセミナー概要
■番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 23 Stage 5
■開催日時 ：2024年4月7日(日) 10:00〜12:00
■開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
■プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『NAD+代謝と酸化ストレス：
NMN/NAD+補充療法と水素療法』
辻 直樹 先生／Dr. Naoki Tsuji
医療法人社団医献会 辻クリニック／理事長
一般社団法人 臨床水素治療研究会／代表理事
11:20 質疑応答
12:00 エンディング
■参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
■対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方は参加できません。
■定員 ：1,000人
■企画・主催：セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
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