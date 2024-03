辻直樹先生が登場！セリスタ オンラインセミナー「NAD+代謝と酸化ストレス：NMN/NAD+補充療法と水素療法」

セリスタは、2024年4月7日(日)に、医療法人社団医献会 辻クリニック/理事長の辻 直樹先生を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『NAD+代謝と酸化ストレス:NMN/NAD+補充療法と水素療法』を開催します。

学習のポイント

1)NAD+はミトコンドリアにおけるエネルギー合成とストレス応答の要

2)体内のNAD+を増やすにはNMN/NAD+を補充するだけでは不十分

3)NAD+消耗の原因のひとつが活性酸素

4)水素による抗酸化は体内NAD+増加に必須

※キーワード:水素、抗酸化、ミトコンドリア、NMN、NAD+

講師紹介

辻 直樹 先生/Dr. Naoki Tsuji

医療法人社団医献会 辻クリニック/理事長

一般社団法人 臨床水素治療研究会/代表理事

経歴

独協医科大学卒業後、東京女子医科大学病院救命救急センターを経て、同病院膠原病リウマチ痛風センター整形外科、同病院東医療センター整形外科にてリウマチ科、整形外科、手の外科、スポーツ整形外科を経験。

現在、東京四ツ谷にて医療法人社団医献会 辻クリニックを開業。

診療科目は「エイジングマネージメント」「水素治療」を行う。

また、水素治療に関しては、水素の抗酸化作用と抗炎症作用に注目し、アンチエイジング/予防治療への利用と、水素を使った鎮痛治療(ペインクリニック)を行っている。

2015年に「一般社団法人 臨床水素治療研究会」を立ち上げ、水素の臨床利用について研究を重ねている。

無料LiveオンラインZoomセミナー概要

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 23 Stage 5

■開催日時 :2024年4月7日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :Zoomオンラインセミナー

■プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『NAD+代謝と酸化ストレス:

NMN/NAD+補充療法と水素療法』

辻 直樹 先生/Dr. Naoki Tsuji

医療法人社団医献会 辻クリニック/理事長

一般社団法人 臨床水素治療研究会/代表理事

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方は参加できません。

■定員 :1,000人

■企画・主催:セリスタ株式会社

Tel : 03-3863-1003

