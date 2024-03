中部・関西エリア以外にも出店！スペイン製スポーツカー「フータン グランドアルバイシン」

スペインのコーチビルダーである「HURTAN Automobiles」の日本正規輸入販売元HURTAN JAPAN(フータン ジャパン)は日本における「フータン グランドアルバイシン(Hurtan Grand Albaycin)」のさらなる普及を目指して販売協力店の募集を開始します。

フータン グランドアルバイシン 販売協力店募集

現在、日本全国から入る問い合わせを、大阪市西区のショールームで対応していますが、中部・関西エリア以外の方との距離感を縮めるのは難しいのが現状です。

そこで、市場拡大を目指し、一緒に成長していくパートナーを求めています。

スペインのコーチビルダーがハンドメイドする世界に1台だけの「フータン グランドアルバイシン」が充実したカーライフを実現します。

Hurtan(フータン)とは

フータン グランドアルバイシン ヘリテージ カブリオレ_1

HURTAN Automoviles(フータン・オートモービルズ)はクラシックカーに魅せられたフアン・ウルタードが、1991 年にスペイン・サンタフェで設立した少数生産の自動車コーチビルダー(改造車体メーカー)です。

現在クラシカルなスポーツカー4モデルとキッチンカー1モデルを生産しています。

マツダ MX-5がベース

グランドアルバイシンはフータンのラインナップの中では最新モデルです。

ベースはマツダ MX-5(マツダ ロードスター)を採用していますが、ボディはフロントウィンドウとドア以外は新たに造ったパーツでハンドメイドしています。

メッキパーツを随所にあしらったクラシカルな「ヘリテージ」とスポーティーな「ビスポーク」があり、それぞれカブリオレとタルガ(ベースはマツダ ロードスターRF)が選べます。

2リッターのロードスター

パワートレインはヨーロッパ向けのマツダ ロードスターに準じて、132馬力の4気筒1.5リッターもしくは184馬力の4気筒2.0リッターに6速マニュアルトランスミッションの組み合わせ。

タルガの2.0リッターのみ6速ATがオプションで選択できます。

2.0リッター、6速マニュアルのカブリオレ(ロードスター)は日本仕様には設定がないため非常に魅力的で、オーダーのほとんどが2.0リッターモデルです。

クラシカルなエクステリア

起伏に富んだボリューム感のあるデザインで、フェンダーがクラシックカーの雰囲気を醸し出しており、ベース車両の面影ははありません。

ベース車両に対して全長が29cm長く、幅が5.5cm広く、全高が1cm低くなっています。

ボディカラーはお客様の好みで指定が可能で、マット塗装はもちろん「ロッソ コルサ」「オプシディアン ブラック」といった固有のカラーをオーダーすることも可能です。

高級感溢れるインテリア

インテリアはベースのMX-5のままですが、ふんだんに使われたレザーとウッドによりベース車両とは全く違っていて高級感が増しています。

ボディカラーと同様にインテリアの表皮の素材、カラーは自由に決めることができます。

世界に1台のクルマをオーダーする

1台、1台ハンドメイドされるため、年間の生産台数には限りがありますが、自分好みに仕立てた、世界に1台のクラシカルな雰囲気の最新ロードスターに乗るという贅沢。

人とは違うクルマに乗りたいと思う人には最適です。

フータンジャパン「AUTOMOBILE COUNCIL 2024」ブース

名称 : AUTOMOBILE COUNCIL 2024 (オートモービル カウンシル 2024)

会場 : 幕張メッセ

日程 : 4月12日(金)〜4月14日(日)

4月12日(金)10:00 - 18:00(プレスタイム 10:00 - 13:00)特別内覧日

4月13日(土)10:00 - 18:00 一般公開日

4月14日(日)10:00 - 17:00 一般公開日

2023年もフータンジャパンは4月12日(金)〜14日(日)開催の「AUTOMOBILE COUNCIL 2024」に出展します。

