抽選で20名にプロテイン約1年分をプレゼント！マイプロテイン「ブランド誕生20周年記念キャンペーン」

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」は、ブランド誕生20周年を記念し、2024年3月20日(水)から2024年4月2日(火)までの期間中、公式サイトにて合計8,500円以上の商品を購入された全ての方を対象に、抽選で20名へプロテイン約1年分をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

マイプロテイン「ブランド誕生20周年記念キャンペーン」

キャンペーン期間:2024年3月20日(水)19時〜2024年4月2日(火)18時59分

キャンペーン内容:キャンペーン期間中、マイプロテイン公式サイトにて、合計8,500円以上の商品を購入された方の中から抽選で20名へプロテイン約1年分をプレゼント

当選者発表方法:当選者された方には、4月12日(金)までにメールにて順次当選の連絡をします

マイプロテインは2004年にイギリスで誕生して以来、ヨーロッパを始めとした世界70ヵ国での展開を経て、2024年に20周年を迎えました。

プロテインやサプリメント、プロテインスナックに加え、ウェアやトレーニングアクセサリーをはじめとした2,000点以上の豊富な商品を公式サイトにて販売しています。

その「ブランド誕生20周年」を記念して、公式サイトにて合計8,500円以上の商品を購入された全ての方を対象に、抽選で20名へプロテイン約1年分をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

あわせて、3月20日(水)から4月2日(火)までの期間中、公式サイト上では20周年記念セールを実施しています。

※在庫状況により、一部商品は購入いただけない場合があります

※割引コードを利用して割引価格で表示される買い物画面の最終表示金額が8,500円以上である場合が条件となり、送料を除く金額を指します

※提供するプロテインの合計数やフレーバー内訳は、マイプロテインにて在庫状況を加味した上で選定します

