層に重なるハーモニー！ブルボン「シルベーヌオペラ」

ブルボンは、幾重にも重なるおいしさを楽しむ「シルベーヌオペラ」を2024年3月19日(火)にリニューアル発売しました。

ブルボン「シルベーヌオペラ」

商品名 :シルベーヌオペラ

内容量 :6個

発売日 :2024年3月19日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

“オペラ”は、一般的にはコーヒーシロップを染み込ませた生地と、コーヒー風味のバタークリーム、ガナッシュを何層にも塗り重ねたフランスの伝統的なケーキの一つです。

生地とクリームが幾重にも重なった、作り手の技術が詰まったエレガントなケーキです。

「シルベーヌオペラ」は、このオペラをモチーフとして、しっとりとしたスポンジ生地でコーヒーシロップとコーヒー風味のクリーム、チョコソースを重ねてサンドしました。

さらにこの三角形のケーキ全体をチョコレートでコーティングし、オペラならではの層の美しさを再現しています。

くちどけの良い生地と発酵バターのコク深いクリームの味わいに加え、ほろ苦いコーヒーと周りを包むチョコレートのカカオの香りが混然一体となった複雑で奥深い味わいを楽しめます。

