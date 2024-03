応急物資の調達及び供給に協力！ジョイフル本田／幸手市「災害時における応急物資の優先供給及び駐車場の一時使用に関する協定」

ジョイフル本田は、幸手市との間で「災害時における応急物資の優先供給及び駐車場の一時使用に関する協定」を締結しました。

ジョイフル本田は、幸手市との間で「災害時における応急物資の優先供給及び駐車場の一時使用に関する協定」を締結しました。

2024年3月13日(水)に幸手市役所で行われた締結式では幸手市市長 木村 純夫様とジョイフル本田 代表取締役社長 平山 育夫が出席し協定書に調印しました。

ジョイフル本田は1996年4月の君津市との災害協定を皮切りに、これまで16の自治体等(茨城県7、栃木県1、群馬県2、千葉県4、東京都2)と協定を結んでまいりました。

本協定により計19件の災害関連の締結となりました。

締結先一覧URL:

https://www.joyfulhonda.co.jp/ja/sustainability/social/partners.html

3月13日(水)幸手市役所での締結式の様子

◆協定概要

協定名:災害時における応急物資の優先供給及び駐車場の一時使用に関する協定

締結日:2024年3月13日(水)

<内容>

1) 災害対策基本法に定める災害が発生した際に、幸手市が求める応急物資に対しジョイフル本田は調達及び供給に協力する。

応急物資:食料品、飲料水、生活必需品、燃料、ペット用品、復旧資材、医薬品等

2) 幸手市内で大規模な洪水、豪雨が発生した場合、または発生する恐れがある場合にジョイフル本田幸手店は住民等の自家用車の待避場所として立体駐車場の2階190台分を提供する。

◆ジョイフル本田幸手店概要

ジョイフル本田幸手店 写真

店名 :ジョイフル本田幸手店

所在地 :埼玉県幸手市上高野1258-1

敷地面積:109,500m2(33,123坪)

