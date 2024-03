シングル「敷ふとん」もまるごと乾燥！TOSEI コインランドリー向けドラム乾燥機「CT-405G」

TOSEIは、2001年発売のロングセラー「CTシリーズ」に、日本最大サイズのコインランドリー向けドラム乾燥機「CT-405G」を2024年2月に発売しました。

同機はドラムの直径が1,100mm、シングルの「敷ふとん」がまるごと乾燥できる大型仕様。

さらに、タンブリング乾燥によりふっくら仕上がります。

TOSEI コインランドリー向けドラム乾燥機「CT-405G」

本機では「毛布やふとんケア」のニーズに応えるべく、簡単に「敷ふとん」、「大量の毛布」乾燥などができるよう大型化に対応しました。

TOSEIでは、「健康ケア」の一環として、コインランドリーでの「ふとん洗い」の習慣化を啓蒙し、月に一度はふとんを「高温スチームリフレッシュ」、3カ月に一度は「ふとん洗い」をお勧めしています。

昨今話題のトコジラミ・ダニをコインランドリーの「高温ガス乾燥機」で退治、花粉アレルギー症状を「ふとん洗い」で予防など、TOSEIは経営理念に基づき、日常に欠かせない製品の開発・改良に取り組むとのことです。

「CT-405G」製品説明

(1)乾燥温度を自動コントロール

(2)新たな便利機能が追加されました。

新たな便利機能が追加(1)

新たな便利機能が追加(2)

(3)ふとんケアに関する意識調査。

布団ケア意識調査

TOSEIについて

大型コインランドリー機器と業務用真空包装機で出荷台数国内シェアNo.1

※2023年4月自社調べ

1950年創業のTOSEIは業務用クリーニング機器と真空包装機の製造・販売を手掛けています。

TOSEIはコインランドリー向けの大型洗濯乾燥機や集中精算機など業界初の製品を複数生み出してきました。

国内の自社工場ですべて製品を製造していることから、時代のニーズに対応した高品質の商品を機動的にお客様へ提供できることが強みとなっています。

品質や商品力などが支持され、コインランドリー用の大型洗濯乾燥機と卓上型の真空包装機で国内シェアNo.1となっています。

※TOSEIは、2024年1月よりElectrolux Professional Groupに加わりました。

