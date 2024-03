直径8ミリの太麺！こんにゃくパーク『冷やし太うどん風こんにゃく』

こんにゃくパークは、300g入りのお徳用シリーズから、今までにない直径8ミリの太い麺が特徴の『冷やし太うどん風こんにゃく』、『中とろ風おさしみこんにゃく』と、『生大とろ風さしみこんにゃく』の3品を販売開始しました。

こんにゃくパーク『冷やし太うどん風こんにゃく』

お徳用シリーズは、一般的なさしみこんにゃくやこんにゃく麺に比べ1.5倍以上の300g入り商品です。

商品概要

商品名 :冷やし太うどん風こんにゃく

今までのうどんこんにゃく麺と比べ直径8ミリと太い麺に仕上げ、

讃岐うどんのようなしっかりとした噛み応えで

満足感が得られるように工夫しました。

容量 :300g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

商品名 :中とろ風おさしみこんにゃく

今までに無いトロっとした新食感の美味しいおさしみこんにゃくです。

容量 :300g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

商品名 :生大とろ風さしみこんにゃく

滑らかで大とろのような食感をうす切り、

ぶつ切りなどお好みの切り方で味わえます。

容量 :250g

価格 :216円(税込)

賞味期限:120日(常温)

■こんにゃくパークおよび全国で販売中

お徳用シリーズをはじめ涼味こんにゃく製品は、こんにゃくパーク施設およびこんにゃくパークオンラインショップ(

https://konnyaku-park.com/shop/)、全国のスーパー店頭でも購入できます。

