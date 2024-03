子供達の表現力や伝える力を高める！アトムストーリー パラパラ漫画制作出前授業

アトムストーリーは、子供たちの未来を育む社会貢献活動の一環として、パラパラ漫画制作の出前授業を実施しました。

「想いを伝える」ストーリーの作り方や、漫画家によるイラストの描き方のレクチャーを通じて、子供たちが自ら物語を紡ぎ、表現する力を育みました。

アトムストーリー パラパラ漫画制作出前授業

▼コミュニケーションの新たな形

横浜市立下郷小学校において、パラパラ漫画制作の出前授業を実施し、子供たちの「想いを伝える」力を育みました。

授業では、ストーリープランナーによるパラパラ漫画のストーリーの作り方から始まり、漫画家が実際に描いたイラストをなぞる動作を練習するなど、実践的な漫画制作の技術が身につく内容となりました。

同社はこれまでに2,000本以上のパラパラ漫画を制作しており、その経験を生かして、子供たちに自分たちの想いを形にすることの楽しさと、それを他者に伝えることの重要性をパラパラ漫画の制作を通して学べるプログラムを作成しました。

▼出前授業に参加して

参加した子供たちは、口々に「とても楽しかった」と感想を寄せ、先生からも「子供たちがパラパラ漫画で想いを伝えることを考える良いきっかけになった」との感想をいただきました。

子供たちだけでなく、参加したアトムストーリーの社員も会社のビジョンである「世界中の人が想いをつたえる文化をつくる」という考え方の重要性を実感しました。

アトムストーリーは今後も子供たちの未来を育む社会貢献活動を積極的に展開していくとともに、企業としての使命を果たすべく、新たな挑戦に取り組んでいきます。

想いを伝える脚本制作の授業

漫画家によるパラパラ漫画の描き方のレクチャー

