東京都産の採れたて野菜が食べられるマルシェイベント！コピス吉祥寺「農toコーヒーのマルシェ」

コピス吉祥寺は、2024年3月30日(土)、31日(日)の2日間、東京都産野菜をテーマとしたマルシェイベント「農toコーヒーのマルシェ」を、コピス吉祥寺 屋上スペース(A館3階 GREENING広場)にて開催します。

コピス吉祥寺「農toコーヒーのマルシェ」

・名称 :農toコーヒーのマルシェ

・開催日時:2024年3月30日(土)〜2024年3月31日(日)

各日10:00〜18:00

・開催場所:コピス吉祥寺 A館3階 GREENING広場

・入場料 :無料

・主催 :コピス吉祥寺

本イベントは、人と自然の繋がりや、季節ごとの旬を知り、そして何よりも“地元のおいしい”をお届けしたいという思いから生まれた、「農to食のマルシェ」(2023年7月開催)の第二弾として開催します。

今回は、東京都のファームや、食料自給率0%の東京から実現する地産地消プロジェクト「VEGESH TOKYO」と組み、東京都の新鮮で美味しい採れたて野菜を集めます。

さらに、農家の方々が手間暇をかけて作った産品を見たり触れたりしながら、ゆっくりと時間を過ごしていただけるよう、東京都のカフェが出店し、スペシャリティーコーヒーを用意します。

近いようでふだんなかなか出会えない東京都産野菜に触れ、魅力を知ることができる2日間です。

東京都で育てた希少な採れたて野菜や、こだわりの東京都産品が登場!

東京都八王子市にある江戸時代から続く農家「中西ファーム」や、東京都では珍しいエディブルフラワー(食用花)といちごを栽培している立川市の農家「あみちゃんファーム」などから、旬の東京都産野菜や果物が登場します。

また、東京都練馬区の川原製粉所の「東京麦茶」や、大正2年創業「遠忠食品」の江戸前の佃煮など、こだわりの東京都産品も並びます

※イベント販売予定の野菜等は、生育状況により変更となることがあります。

<中西ファーム>

中西ファーム

江戸時代からアップデートし続ける東京都八王子市小比企町にある中西ファームは、東京八王子から新しいカルチャーを創りだす農園です。

季節に合わせ、年間約100種類の野菜を減農薬で作っています。

「新鮮なものを食べていただきたい」「直接お客様と関わりたい」「農業の楽しさを子供さんや、若い世代の方にも知ってもらいたい」。

子供の就きたい職業ランキングに農業が入ることを願って、みんなが自然に集まり楽しんでくれる農園を目指しています。

●イベントで販売予定の東京都産野菜

ほうれん草、サラダほうれん草、ミックスリーフ、のらぼう菜、ルッコラ、わさび菜、サラダかぶ、しいたけ、なめこ、白菜菜花、ケール菜花など

<あみちゃんファーム>

あみちゃんファーム

東京都立川市でエディブルフラワー・水耕野菜・いちごの生産をしています。

エディブルフラワーとは、食べることができるお花です。

サラダやケーキ、料理などに添えて目で彩りを楽しめるのはもちろんのこと、安心して食べていただけます。

今回は、東京都内で大規模にいちごを栽培している農家あみちゃんファーム自慢のいちごをお持ちします。

●イベントで販売予定の東京都産果物

いちご

<川原製粉所>

●江戸前の佃煮

大正2年に創業した江戸前の佃煮屋。

海苔は日本の広い範囲で生産されていますが、主に江戸時代からの名産地である木更津で海苔を養殖している漁師から海苔を仕入れています。

生産者から届く素材本来の味を最大限に活かし、人工的な余計なモノを加えず、自然由来の調味料で仕上げています。

<遠忠食品>

●東京麦茶

昭和15年、東京都練馬区で創業。

最高の素材とこだわりの製法によって生み出される特別な麦茶「東京麦茶」。

栽培期間中農薬を使わずに手間暇をかけて育てられた国産の六条大麦を使用し、川原製粉所がこだわる伝統の「砂釜焙煎」製法で、麦茶に仕上げています。

川原製粉所/遠忠食品

■東京都産野菜のECサービス「VEGESH TOKYO」。

生産者さん直送の新鮮なお野菜が並びます。

VEGESH TOKYOは、新鮮な東京都産野菜をwebで購入できる、都内の地産地消を促すサービスです。

東京都の渋滞問題や物流の人手不足などの課題、物価上昇や環境負荷の観点から、持続可能な対策が必要と考え、解決策として、東京都の消費者ニーズに合う少量出荷対応の共同配送による物流システムを構築しています。

農toコーヒーのマルシェイベントでは、VEGESH TOKYOで取り扱いのある東京都産野菜を多数取り揃え販売します。

また、本イベント期間中は、VEGESH TOKYOで事前購入した東京都産野菜をコピス吉祥寺 A館3階 GREENING広場で受け取りも可能です。

※購入期限など、詳細はVEGESH TOKYOのwebサイトを確認してください(

トップページ



)

●イベントで販売予定の東京都産野菜

・清瀬市の関健一さんが育てた、ココミニトマト、ココトマト、ココナス

・清瀬市の野村浩敬さんが育てた、小松菜

・その他、練馬区、清瀬市、府中市、江戸川区の畑で作られた、ミディトマト、ほうれん草、チンゲン菜、かぶ、生椎茸、すずきのこ、江戸川小松菜などを予定しています。

清瀬市の農家 関健一さん

<VEGESH TOKYO>

「VEGESH TOKYO」(以下「本サービス」)は、気候変動や国際情勢の変化などの様々な要因により不安定となっている「食料安全保障の確保」が、日本国民のいのちに直結する重大なテーマとして着目しています。

また東京都には、食料自給率0%(※注1)の低さに加えて渋滞問題や物流の人手不足などの課題が多くあり、物価上昇や環境負荷の観点からも持続可能な対策が求められていると考えます。

これらの課題に対しては、東京都産農産物の都内におけるサプライチェーン整備を促進し、地域内エコシステムを構築することで解決できるのではないかと考えています。

本サービスは、解決策として、東京の消費者ニーズに合う少量出荷対応の共同配送による物流システムを構築し、消費者がお買い求めやすいよう送料負担がない仕組みを構築していきます。

さらに本サービスは、東京都デジタルサービス局が実施する、東京都スマートサービス実装促進プロジェクト「Be Smart Tokyo」のスマートサービス実装促進事業者である株式会社unerryと連携しています。

unerryの運営するリアル行動データプラットフォームを活用し、データ分析によるサービス改善および本サービスを必要とする方への情報発信に取り組みます。

※注1:令和3年度(概算値)、令和2年度(確定値)の都道府県別食料自給率参照

https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/zikyu_10-2.pdf

■東京都内のカフェと連携し、東京都産野菜を使った特別メニューを楽しめます。

農toコーヒーのマルシェでは、東京都内のこだわりカフェと連携し、味わいや香り豊かなスペシャリティーコーヒーを用意します。

農家の方々が手間暇をかけて作った野菜や果物を使った特別な一品と、スペシャリティーコーヒーを堪能いただきながら、是非ゆっくりとした時間をお過ごしください。

飲食店と農家が繋がることで、新しく、そして魅力あふれる商品を作り出します。

東京都産野菜や果物を使った特別な一品を通して、東京都産野菜の魅力を満喫ください。

<LAMP COFFEE>

日々の生活をLAMPのように明かりを灯すカフェ。

自家焙煎スペシャリティコーヒーや自家製アップルパイ、シフォンケーキなどを取り揃えています。

●さかもとファーム×LAMP COFFEE

「東京都産ほうれん草を使ったクッキー」

八王子市下恩方の露地栽培、無農薬にこだわるさかもとファームのほうれん草を使用。

ほうれん草が苦手な子供でも食べられる「ほうれん草クッキー」をさかもとファームとコラボレーションし開発しました。

・Collaboration menu

LAMP COFFEE_東京都産ほうれんそうを使ったクッキー

<珈琲てんのき>

八王子市高尾にある珈琲豆の無人販売所。

珈琲豆をゆっくりじっくり丁寧に手廻しで焙煎し、家族4人で経営しています。

「点」がつながり、日日をつくりますので、皆さまのかけがえのない日日の「点」に少しでもお役に立てたらと思っています。

●いちご農家小泉園×御菓子司 有喜堂支店×珈琲てんのき

「東京都産いちごを使った有喜堂支店作のいちご大福」

稲城市のいちご農家「小泉園」と老舗「有喜堂支店」とコラボレーション!

コーヒーに合う東京都産いちごを活用したいちご大福を販売します。

・Collaboration menu

珈琲てんのき_東京都産いちごを使ったいちご大福

<ONE DAY COFFEE STAND> ※30日(土)のみ出店

自然に囲まれた街、高尾のコーヒーショップ。

併設している惣菜ベーカリー&カフェ「いなこっぺ」協力のもと、地元八王子の生産者とコラボしたメニューを提供します。

●中西ファーム×いなこっぺ×ONE DAY COFFEE STAND

「東京都産野菜のコッペパン」

八王子の惣菜ベーカリー&カフェ「いなこっぺ」の人気総菜パンに中西ファームの野菜を合わせたコッペパンです!

・Collaboration menu

ONE DAY COFFEE STAND_東京産野菜のコッペパン

<COFFEE ICHIBA> ※31日(日)のみ出店

八王子総合卸売センター内にある自家焙煎コーヒーとサンドイッチのお店。

魚介のサンドイッチをメインに焼き菓子も楽しめます。

●中西ファーム×COFFEE ICHIBA

「東京都産野菜を使用したサンド」

魚介のサンドイッチに中西ファームのわさび菜をアクセントにしたサンドです。

・Collaboration menu

COFFEE ICHIBA_東京都産野菜を使用したサンド

■美味しいを発見し続け百年。

スーパー三浦屋の「ちょっといいもの美味しさ“再発見”」

今回のイベントでは、コピス吉祥寺 B館地下1階のスーパー三浦屋も出店します。

三浦屋は大正13年に吉祥寺の地で創業し、2023年の4月13日に創業100周年を迎えます。

次の100年に向けて、より一層、地域の皆様の健康で豊かな食生活を支えたいという想いのもと、今回のマルシェでは東京都産野菜を使用した加工品やオリジナルコーヒー、そしてコーヒーに合う東京のお菓子の販売などを行います。

「足立区小松菜を練り込んだパスタ・うどん」や「町田市産ゆずやトマトを使用したドレッシング」「練馬野菜を使用したレトルトカレー」の他、三浦屋が自信を持っておすすめするオリジナルのコーヒー、コーヒーに合うお菓子の中から「東京會館プティガトー」「浅草むぎとろ珈琲ようかん」などを用意します。

『自然・安心・美味』をモットーに安心・安全を感じていただけるような商品の取り扱いに注力し、これからも地域の皆さまに愛される企業であり続けられるよう精進していきます。

三浦屋

※販売予定の野菜や果物、メニュー等は、生育状況等により変更となる場合があるのでご了承ください。

※雨天決行、荒天中止します。

※画像はイメージです。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

