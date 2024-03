花澤香菜が、通算7枚目となるアルバム『追憶と指先』より、リード曲「It's My Thing」の先行配信がスタートした。「It's My Thing」は作詞・作曲・編曲を矢野博康が手掛けており、花澤香菜の透明感のある歌声とテンポ良いリズムが心地の良いサウンドに仕上がっている。さらに3月27日20時に「It's My Thing」ミュージックビデオがプレミア公開されることが決定。CGを駆使した不思議な世界観の映像になっているそうだ。

アルバム情報



【タイトル】追憶と指先【発売日】2024年4月10日(水)【収録楽曲】※全形態共通1. あしたの向こう作詞・作曲・編曲:沖井礼二2. It's My Thing作詞・作曲・編曲:矢野博康3. 駆け引きはポーカーフェイス作詞:宮川 弾 作曲・編曲:KOH4. タイムマシーンは突然に作詞:Q.i・Hair Kid 作曲・編曲:Hair Kid5. ドラマチックじゃなくても作詞:藤村鼓乃美・北川勝利 作曲:北川勝利 編曲:北川勝利・Tansa・宮川 弾6. ないものねだりのGreeDy作詞・作曲・編曲:宮川 弾7. Circle作詞・作曲:菅原圭 編曲:tepe(Veill)8. VENUS REVOLUTION作詞・作曲:真部脩一 編曲:tepe(Veill)・北川勝利9. インタリオ作詞:宮川 弾 作曲・編曲:北川勝利10. Love Me作詞・作曲・編曲:Guiano【発売形態】▪︎通常盤(CD Only) PCCG-02349 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)▪︎初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK) PCCG-02348 4,800円(税抜) / 5,280円(税込)・封入特典撮り下ろしフルカラーフォトブック特典Blu-ray・Blu-ray収録内容「It's My Thing」MV「It's My Thing」MVメイキング「インタリオ」MV「Circle」MV「ドラマチックじゃなくても」MV「駆け引きはポーカーフェイス」MV※スリーブケース仕様▪︎きゃにめ限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK) SCCG-00159 7,000円(税抜) / 7,700円(税込)【封入特典】撮り下ろしフルカラーフォトブック特典Blu-ray・Blu-ray DISC1収録内容「It's My Thing」MV「It's My Thing」MVメイキング「インタリオ」MV「Circle」MV「ドラマチックじゃなくても」MV「駆け引きはポーカーフェイス」MV・Blu-ray DISC2収録内容『HANAZAWA KANA Billboard Live 2023』ライブ映像※スリーブケース仕様【共通特典(初回製造分のみ)】2024年9月8日(日)〜2024年10月19日(土)開催『HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 "Memoirs and Fingertips"』チケット優先販売申込券封入。きゃにめ限定盤(LP) SCJG-00004 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)※180g重量盤1枚組LP※A式ジャケットこちらの商品(LP盤)は2022年6月中旬ごろお届け予定です。こちらの商品はきゃにめ・PCSC SHOP・マサドラ・ぽにレコ+で数量限定販売となります。上限に達し次第販売終了となります。※きゃにめ限定盤(LP)には優先販売申込券の封入はございません。