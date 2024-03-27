花澤香菜、ニューアルバムからリード曲「It′s My Thing」先行配信
花澤香菜が、通算7枚目となるアルバム『追憶と指先』より、リード曲「It's My Thing」の先行配信がスタートした。
「It's My Thing」は作詞・作曲・編曲を矢野博康が手掛けており、花澤香菜の透明感のある歌声とテンポ良いリズムが心地の良いサウンドに仕上がっている。
さらに3月27日20時に「It's My Thing」ミュージックビデオがプレミア公開されることが決定。CGを駆使した不思議な世界観の映像になっているそうだ。
リリース情報
配信リンク：https://hanazawa-kana.lnk.to/Memoirs_and_Fingertips
アルバム情報
【発売日】2024年4月10日(水)
【収録楽曲】※全形態共通
1. あしたの向こう
作詞・作曲・編曲：沖井礼二
2. It's My Thing
作詞・作曲・編曲：矢野博康
3. 駆け引きはポーカーフェイス
作詞：宮川 弾 作曲・編曲：KOH
4. タイムマシーンは突然に
作詞：Q.i・Hair Kid 作曲・編曲：Hair Kid
5. ドラマチックじゃなくても
作詞：藤村鼓乃美・北川勝利 作曲：北川勝利 編曲：北川勝利・Tansa・宮川 弾
6. ないものねだりのGreeDy
作詞・作曲・編曲：宮川 弾
7. Circle
作詞・作曲：菅原圭 編曲：tepe(Veill)
8. VENUS REVOLUTION
作詞・作曲：真部脩一 編曲：tepe(Veill)・北川勝利
9. インタリオ
作詞：宮川 弾 作曲・編曲：北川勝利
10. Love Me
作詞・作曲・編曲：Guiano
【発売形態】
▪︎通常盤(CD Only) PCCG-02349 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)
▪︎初回限定盤(CD+BD+PHOTO BOOK) PCCG-02348 4,800円(税抜) / 5,280円(税込)
・封入特典
撮り下ろしフルカラーフォトブック
特典Blu-ray
・Blu-ray収録内容
「It's My Thing」MV
「It's My Thing」MVメイキング
「インタリオ」MV
「Circle」MV
「ドラマチックじゃなくても」MV
「駆け引きはポーカーフェイス」MV
※スリーブケース仕様
▪︎きゃにめ限定盤(CD+2BD+PHOTO BOOK) SCCG-00159 7,000円(税抜) / 7,700円(税込)
【封入特典】
撮り下ろしフルカラーフォトブック
特典Blu-ray
・Blu-ray DISC1収録内容
「It's My Thing」MV
「It's My Thing」MVメイキング
「インタリオ」MV
「Circle」MV
「ドラマチックじゃなくても」MV
「駆け引きはポーカーフェイス」MV
・Blu-ray DISC2収録内容
『HANAZAWA KANA Billboard Live 2023』ライブ映像
※スリーブケース仕様
【共通特典(初回製造分のみ)】
2024年9月8日(日)〜2024年10月19日(土)開催『HANAZAWA KANA Zepp Tour 2024 "Memoirs and Fingertips"』チケット優先販売申込券封入。
きゃにめ限定盤(LP) SCJG-00004 5,500円(税抜) / 6,050円(税込)
※180g重量盤1枚組LP
※A式ジャケット
こちらの商品(LP盤)は2022年6月中旬ごろお届け予定です。
こちらの商品はきゃにめ・PCSC SHOP・マサドラ・ぽにレコ+で数量限定販売となります。上限に達し次第販売終了となります。
※きゃにめ限定盤(LP)には優先販売申込券の封入はございません。
ツアー情報
[Memoirs]
2024年9月8日(日) KT Zepp Yokohama(横浜)
2024年9月22日(日) Zepp Osaka Bayside(大阪)
2024年9月29日(日) Zepp Nagoya(名古屋)
[Fingertips]
2024年10月5日(土) Zepp Fukuoka(福岡)
2024年10月13日(日) Zepp Sapporo(札幌)
2024年10月19日(土) Zepp DiverCity (東京)
関連リンク
◆花澤香菜 オフィシャルサイト
◆花澤香菜 オフィシャルX
◆花澤香菜 オフィシャルInstagram
◆花澤香菜 オフィシャルTikTok