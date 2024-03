“TATSUJIN”が参加！シュー大祭 〜シューティングゲーム大感謝祭〜 2024

TATSUJINは、2024年4月6日(土)・7日(日)に開催となる「シュー大祭 〜シューティングゲーム大感謝祭〜 2024」に参加することを決定しました。

TATSUJIN「シュー大祭 〜シューティングゲーム大感謝祭〜 2024」

株式会社シティコネクションが2021年に新たな試みとして発足したオンラインイベント「シュー大祭」。

続く2022年の開催では、シューティングゲーム界を盛り上げるメーカーが多数出展し、ゲーセンミカドのYouTubeチャンネルにて最新情報&ゲームプレイを2日連続で生配信を行いました。

2024年、さらなる盛り上がりの中心地となることを目指し2023年も実施を決定した「シュー大祭 〜シューティングゲーム大感謝祭〜 2024」に、株式会社TATSUJINは同じEmbracer FREEMODEに属するスウェーデンのBitwave Gamesとともに参加します。

■内容

●BitWave Games社の開発担当者とともに、原作タイトルの開発者の立場からSteamとGOGで展開する「Toaplan Arcade Collection」シリーズについて紹介します。

●現在開発中の『TATSUJIN Extreme』のトピックスをお届けします。

■日時

2024年4月6日(土)・7日(日) 12:00より配信開始

詳細は公式サイトより確認してください。

