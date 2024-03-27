S.A.R.、1stフルアルバム『Verse of the Kool』配信開始＆「Cannonball (feat. 寺久保伶矢)」MV公開
オルタナティブ・クルーS.A.R.が、1stフルアルバム『Verse of the Kool』を配信開始。同時にアルバムからのリード楽曲「Cannonball (feat. 寺久保伶矢)」のミュージックビデオも公開した。
今作はS.A.R.がこれまで影響を受けてきた音楽全てをベースにし、その音楽的な歴史を汲んだ上で、彼らなりに再構築して産み出した全13曲が収録された作品。アルバムタイトルに冠したインタールードが“Part I〜III”まで散りばめられており、このインタールードが楽曲と楽曲の橋渡しとして機能し、多様な楽曲群を一つの作品にまとめる。ちなみにこのインタールードは実際にレコーディングスタジオで行ったセッションを一発録りしたもので、本来長尺だったセッション音源から切り出して制作された3曲となっている。
二人目は「New Dawn (feat. Lil Summer)」で参加している、シルキーな歌声が魅力のネオ・ソウル・シンガーのLil Summer。アウトロを除けばアルバム最後を締めくくる楽曲で、ゆったりとした温かみのある楽曲となっている。S.A.R.のボーカルsantaの歌声に寄り添うコーラスは気持ちよく、ソロパートではその繊細で美しい歌声を最大限披露している。Lil Summerの要素が加わることで、これまでのS.A.R.にはない華やかな楽曲に仕上がった。
また音源と同時にアルバムから「Cannonball (feat. 寺久保伶矢)」のミュージックビデオも公開となっている。
リリース情報
配信開始日：2024年3月27日(水)
https://SAR.lnk.to/verseofthekool
01. 「Intro (for P.S.)」
(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)
02. 「Cannonball (feat. 寺久保伶矢)」
(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno, 寺久保伶矢)
03. 「Clouds」
(Lyrics: santa / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)
04. 「Verse of the Kool (Part I)」
(Music: S.A.R. / Arranged by S.A.R., 寺久保伶矢)
05. 「POOL」
(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)
06. 「You be Kool」
(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)
07. 「Desolate」
(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)
08. 「Verse of the Kool (Part II)」
(Music & Arranged by S.A.R.)
09. 「Kaminari」
(Lyrics: santa / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)
10. 「Verse of the Kool (Part III)」
(Music: S.A.R. / Arranged by S.A.R., 寺久保伶矢)
11. 「UPTOWN」
(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)
12. 「New Dawn (feat. Lil Summer)」
(Lyrics: santa, Lil Summer / Music: S.A.R., Lil Summer / Arranged by Eno)
13. 「Outro (for P.S.)」
(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)
ライブ・イベント情報
4月27日(土)
OPEN / START 19:00 / 19:30
会場：TOKIO TOKYO
チケット代
前売り・一般：￥3,000
当日・一般：￥3,500
URL：https://w.pia.jp/t/sar-kooltheory/
発券開始：公演1週間前発券
枚数制限：お1人様4枚まで
決済方法：クレジットカード,イーコンテクスト,セブン-イレブン,ファミリーマート
引取方法：電子チケット（MOALA Ticket）
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