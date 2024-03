オルタナティブ・クルーS.A.R.が、1stフルアルバム『Verse of the Kool』を配信開始。同時にアルバムからのリード楽曲「Cannonball (feat. 寺久保伶矢)」のミュージックビデオも公開した。今作はS.A.R.がこれまで影響を受けてきた音楽全てをベースにし、その音楽的な歴史を汲んだ上で、彼らなりに再構築して産み出した全13曲が収録された作品。アルバムタイトルに冠したインタールードが“Part I〜III”まで散りばめられており、このインタールードが楽曲と楽曲の橋渡しとして機能し、多様な楽曲群を一つの作品にまとめる。ちなみにこのインタールードは実際にレコーディングスタジオで行ったセッションを一発録りしたもので、本来長尺だったセッション音源から切り出して制作された3曲となっている。

リリース情報







1stフルアルバム『Verse of the Kool』配信開始日:2024年3月27日(水)https://SAR.lnk.to/verseofthekool01. 「Intro (for P.S.)」(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)02. 「Cannonball (feat. 寺久保伶矢)」(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno, 寺久保伶矢)03. 「Clouds」(Lyrics: santa / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)04. 「Verse of the Kool (Part I)」(Music: S.A.R. / Arranged by S.A.R., 寺久保伶矢)05. 「POOL」(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)06. 「You be Kool」(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)07. 「Desolate」(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)08. 「Verse of the Kool (Part II)」(Music & Arranged by S.A.R.)09. 「Kaminari」(Lyrics: santa / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)10. 「Verse of the Kool (Part III)」(Music: S.A.R. / Arranged by S.A.R., 寺久保伶矢)11. 「UPTOWN」(Lyrics: santa, Imu Sam / Music: S.A.R. / Arranged by Eno)12. 「New Dawn (feat. Lil Summer)」(Lyrics: santa, Lil Summer / Music: S.A.R., Lil Summer / Arranged by Eno)13. 「Outro (for P.S.)」(Lyrics: santa / Music & Arranged by S.A.R.)