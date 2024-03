学校法人早稲田大阪学園は、2025年4月より早稲田摂陵高等学校を「早稲田大阪高等学校」へ校名変更します。

早稲田大学推薦枠を74名設置し、早稲田大学進学に特化した「早稲田コース」を設置。

早稲田大学との高大連携関係をさらに深め、新しい教育へ挑戦します。

早稲田大阪高等学校

学校名: 早稲田摂陵高等学校(※2025年4月〜「早稲田大阪高等学校」)

代表者: 校長 村上 徹

所在地: 〒567-0051 大阪府茨木市宿久庄7丁目20-1

URL :

http://www.waseda-setsuryo.ed.jp/

■本件のポイント

01. 早稲田摂陵高等学校から「早稲田大阪高等学校」への校名変更

早稲田大学系属校として、地域に根ざす「大阪のWASEDA」としてさらなる一歩を踏み出します。

また、地元大阪を第一に、西日本一帯から早稲田大学を目指す生徒が集まる開かれた学校を創ります。

02. 74名の早稲田大学推薦枠の設置

関西では最も多い74名の早稲田大学への推薦枠を設置。

新たに3コースを設置し、全学的にSTEAM教育やEdTechを活用した新しい学びの場を提供します。

【早稲田コース】

募集人数:74

目標大学:早稲田大学

【文理コース】

募集人数:70

目標大学:難関国公立大学・難関私立大学

*選抜クラスを設置

【総合コース】

募集人数:105

目標大学:私立大学

*吹奏楽クラス(35名)を含む

03. 早稲田コースの新たな教育

*文理融合教育を掲げ、高校2年まで文系・理系にとらわれないカリキュラムへ改組

*能動的学習能力を涵養する専門演習(ラボ)を設置

*卒業論文の執筆を通して、「探究から研究」への実践

*「情報II」を必修とし、数理・データサイエンスに対応

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「早稲田大阪高等学校」へ校名変更!大阪・早稲田摂陵高等学校 appeared first on Dtimes.