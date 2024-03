大判UVフラットベッドプリンター！ローランド ディー.ジー.「VersaOBJECT(バーサオブジェクト)」CO-iシリーズ

ローランド ディー.ジー.は、さまざまな立体物に高精細なダイレクト印刷が行える「VersaOBJECT(バーサオブジェクト)」シリーズの新製品として、大判UV-LEDフラットベッドプリンターのCO-iシリーズ計5モデルを発表します。

ローランド ディー.ジー.「VersaOBJECT(バーサオブジェクト)」CO-iシリーズ

VersaOBJECT CO-i Series 製品外観

CO-iシリーズは、幅広い材質、形状、大きさのアイテムに対応し、多用途性に優れたUVプリンターです。

製品バリエーションは、64インチ幅と30インチ幅を用意。

64インチ幅ではバキュームを搭載した3つの異なるテーブルサイズから選択可能です。

30インチ幅ではバキュームを搭載したモデルと、バキュームを搭載しないよりお求めやすいエントリーモデルの2つをラインナップ。

お客様の用途やご予算に応じて最適な一台を選べます。

最大で高さ242mm、重さ100kg/平方メートルまでの立体物をセットでき、平滑な素材への印刷はもちろんのこと、緩やかな曲面や凹凸のあるアイテムにも印刷可能です。

専用のEUV5インクは、布や革などの柔らかいものから木材や各種プラスチックなどの硬いものにまで対応。

さらに、プライマーインクは、ガラスや金属などの今まで印刷が難しかった素材への印刷を可能にします。

さまざまな商品のパーソナライズをはじめ、工業製品やパーツのカスタマイズ、インテリア装飾、看板やPOPディスプレイ、パッケージなどの多品種小ロット生産に力を発揮します。

インクの吐出を最適にコントロールするプリントヘッドと高出力のUV-LEDランプにより、小さな文字や緻密なテクスチャ、グラデーションも高精細に再現します。

インクの種類はCMYKOrReに加え、クリアとホワイト、プライマーの特殊インクを採用。

クリアインクを使うことで、光沢や艶消しなどの仕上げ効果や、重ね打ちによる立体的な質感をリアルに表現。

透明フィルムや色の濃い材料への印刷時に下地として使用することが多いホワイトインクも、高い濃度と隠蔽性を実現しています。

また、オレンジとレッドインクは、これまで難しかったブランドカラーの正確な色再現や他にはないビビッドかつ深みのある色彩表現を可能にします。

また、プリンターを操作するコントロールパネルと、メディアをセットする固定テーブルを一体化したことにより、限られたワークスペースでの効率的な出力業務を実現。

さらに、標準付属の静電気除去装置と自動クリーニング機能によって、誰でも簡単に安定した印刷品質を得ることができます。

その上、エラーが発生した際のより的確なサポート、稼働状況の可視化、簡単な利益計算などを可能にする「Roland DG Connect(ローランドディージー・コネクト)」や、印刷データやアイテムの種類が多く、継続的にまとまった出力が必要なパーソナライズサービスなどのビジネスを支援する「PrintAutoMate(プリントオートメイト)」などのクラウドサービスにも対応。

お客様の効率的な業務の実現とビジネスの発展に貢献します。

グローバルセールス&マーケティング本部 本部長 Tony Millerは「消費者ニーズの多様化・個性化などを背景に、お客様一人ひとりに合わせたきめ細やかな、タイムリーかつフレキシブルな対応が求められるようになっており、必要なものを、必要な時に、必要な枚数だけ、スピーディに製作できるオンデマンド印刷への関心と期待感は年々高まりをみせています。

VersaOBJECTによるダイレクトプリントソリューションは、短納期化、コスト削減、柔軟な対応力、環境負担の軽減、新規事業の創出など、お客様のビジネスに数々のメリットと高い競争力をもたらします。

今後もVersaOBJECTによるオンデマンド加飾の可能性を広げていくことで、より多くの方々の創造性向上とビジネスの拡大に貢献していきます」と述べています。

<主な仕様>

■製品名:CO-300i-F2、CO-300i-F2A、CO-640i-F2、CO-640i-F3、CO-640i-F4

■取り付け可能な材料の大きさ/質量

CO-300i-F2 :最大762(幅)×242(高さ)mm/最大100kg / 平方メートル

CO-300i-F2A:最大762(幅)×242(高さ)mm/最大100kg / 平方メートル

CO-640i-F2 :最大1,625(幅)×242(高さ)mm/最大100kg / 平方メートル

CO-640i-F3 :最大1,625(幅)×242(高さ)mm/最大100kg / 平方メートル

CO-640i-F4 :最大1,625(幅)×242(高さ)mm/最大100kg / 平方メートル

■印刷領域

CO-300i-F2 :最大749(幅)×1,500(奥行)mm

CO-300i-F2A:最大749(幅)×1,500(奥行)mm

CO-640i-F2 :最大1,612(幅)×1,500(奥行)mm

CO-640i-F3 :最大1,612(幅)×2,500(奥行)mm

CO-640i-F4 :最大1,612(幅)×3,050(奥行)mm

■印刷解像度:最大1,440dpi

■対応インク/色:専用紫外線硬化インク「EUV5インク」

【500mlカートリッジ】

シアン(C)/マゼンタ(M)/イエロー(Y)/ブラック(K)/オレンジ(Or)/レッド(Re)/グロス(Gl)/プライマー(Pr)

【220mlカートリッジ】

ホワイト(Wh)

■本体外形寸法/質量

CO-300i-F2 :1,928(幅)×2,384(奥行)×1,469(高さ)mm/487kg

CO-300i-F2A:1,928(幅)×2,384(奥行)×1,469(高さ)mm/455kg

CO-640i-F2 :2,815(幅)×2,384(奥行)×1,469(高さ)mm/667kg

CO-640i-F3 :2,815(幅)×3,399(奥行)×1,469(高さ)mm/863kg

CO-640i-F4 :2,815(幅)×3,999(奥行)×1,469(高さ)mm/959kg

■インターフェイス:イーサネット

(100BASE-TX/1000BASE-T 自動切替)

■標準価格(本体)*:オープン価格

■標準価格(インク)

500ml(CMYKGl):11,000円(税込価格12,100円)

500ml(OrRe) :13,000円(税込価格14,300円)

500ml(Pr) :14,000円(税込価格15,400円)

220ml(Wh) :6,000円(税込価格6,600円)

■販売目標台数:発売後1年間で250台(国内・海外の合計台数)

■発売時期

2024年3月14日(木)より世界各地で受注開始予定(受注生産)

*本体、ソフトウェアを含む合計価格、運送・設置費別

