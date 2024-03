圧倒的な美しさと存在感！「MASERATI」新BIKE

ジックは、イタリアで創業したスーパーカーメーカー「MASERATI(マセラティ)」より、圧倒的な美しさと存在感を誇る新BIKEを2024年4月より先行販売を開始します。

MASERATI(マセラティ)

マセラティのロゴは、三又の槍の先端をかたどったデザインとなっています。

このデザインは、マセラティの創業地ボローニャの広場に設置されているネプチューン像が手に持つ「トライデント」に由来します。

ネプチューンとは、ローマ神話に登場する海の神です。

ロゴに描かれたトライデントの3つの先端は、マセラティの理念を表しており、「エレガンス・ラグジュアリー・ハイパフォーマンス」を意味します。

「エレガンス・ラグジュアリー・ハイパフォーマンス」をテーマにしたBIKEを日本でも販売開始します。

【MASERATI】の洗練されたクロスバイク

■「MASERATI AL-CRB7024 Turismo(ツーリスモ)」

大胆かつ、刺激的なスタイルであらゆるシーンを彩る。

スポーツシーンから街乗りまで幅広い用途に対応可能なクロスバイク。

ドルフィン型フレーム採用/24speed/前クイックリリースハブ/700C×28C(セミスリックタイヤ)

■SPEC

商品名 :MASERATI AL-CRB7024 Turismo

フレーム :Aluminum

フレームサイズ:460mm

本体重量 :約12.5kg

タイヤ :700×28C

コンポーネント:24speed、前クイックリリースハブ

希望小売価格 :本体価格 63,000円(税込 69,300円)

カラー :ネイビー、マットグレー

発売予定 :4月下旬

MASERATI AL-CRB7024 Turismo ネイビー

【MASERATI】マウンテンスタイルのオールラウンダー

■「MASERATI ATB2618Fsus Trail(トレイル)」

スタンダードなダイヤモンドフレームにフロントサスペンションを装備し、

安定感のある太いタイヤで快適な乗り心地。

18段変速装備で街乗りにも活躍するオールラウンダーなマウンテンバイク。

前サスペンションフォーク/18speed/前クイックリリースハブ/26×2.125

■SPEC

商品名 :MASERATI ATB2618Fsus Trail

フレーム :Steel

フレームサイズ:430mm

本体重量 :約15.8kg

タイヤ :26×2.125

コンポーネント:18speed、前クイックリリースハブ

希望小売価格 :本体価格 37,000円(税込 40,700円)

カラー :ブラック、ホワイト、マットグレー

発売予定 :4月上旬

MASERATI ATB2618Fsus Trail ブラック

【MASERATI】軽さにこだわった電動スポーツクロスバイク

■「MASERATI 7016E」

ダウンチューブに水筒型バッテリーを搭載した電動アシストクロスバイク。

16段変速、700×32Cタイヤを装備し、様々なシーンを快適に走行することが可能。

休日のサイクリングも電動アシスト自転車で、いつもより遠出をしてみませんか。

スポーツE-BIKE/16speed/前クイックリリースハブ/700×32C(セミスリックタイヤ)

■SPEC

商品名 :MASERATI 7016E

フレーム :Aluminum

フレームサイズ:450mm

本体重量 :約16.6kg

タイヤ :700×32C

コンポーネント:16speed、前クイックリリースハブ

希望小売価格 :本体価格 140,000円(税込 154,000円)

カラー :ネイビー、ホワイト、マットグレー

発売予定 :7月上旬

MASERATI 7016E ネイビー

【MASERATI】Tesoro(宝物)という名の特別なキッズバイク

■「MASERATI KID’S16 Tesoro(テゾーロ)/MASERATI KID’S18 Tesoro(テゾーロ)」

スポーティなイメージを演出する流線形フレームに、太目のタイヤを装着。

取っ手付きサドル採用で、お子様の乗車をサポート。

バスケット、前後フェンダー、フルカバーチェーンケースを標準装備。

流線形フレーム/バスケット/前後フェンダー/フルカバーチェーンケース/取っ手付きサドル

■SPEC

商品名 :MASERATI KID’S16 Tesoro

フレーム :Steel

フレームサイズ:240mm

本体重量 :約11.4kg

タイヤ :16×2.125

希望小売価格 :本体価格 24,000円(税込 26,400円)

カラー :レッド、ネイビー、マットグレー

発売予定 :4月上旬

商品名 :MASERATI KID’S18 Tesoro

フレーム :Steel

フレームサイズ:240mm

本体重量 :約11.8kg

タイヤ :18×2.125

希望小売価格 :本体価格 25,000円(税込 27,500円)

カラー :レッド、ネイビー、マットグレー

発売予定 :4月上旬

MASERATI KID’S16 Tesoro レッド

