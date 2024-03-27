圧倒的な美しさと存在感！「MASERATI」新BIKE
ジックは、イタリアで創業したスーパーカーメーカー「MASERATI(マセラティ)」より、圧倒的な美しさと存在感を誇る新BIKEを2024年4月より先行販売を開始します。
MASERATI(マセラティ)
マセラティのロゴは、三又の槍の先端をかたどったデザインとなっています。
このデザインは、マセラティの創業地ボローニャの広場に設置されているネプチューン像が手に持つ「トライデント」に由来します。
ネプチューンとは、ローマ神話に登場する海の神です。
ロゴに描かれたトライデントの3つの先端は、マセラティの理念を表しており、「エレガンス・ラグジュアリー・ハイパフォーマンス」を意味します。
「エレガンス・ラグジュアリー・ハイパフォーマンス」をテーマにしたBIKEを日本でも販売開始します。
【MASERATI】の洗練されたクロスバイク
■「MASERATI AL-CRB7024 Turismo(ツーリスモ)」
大胆かつ、刺激的なスタイルであらゆるシーンを彩る。
スポーツシーンから街乗りまで幅広い用途に対応可能なクロスバイク。
ドルフィン型フレーム採用／24speed／前クイックリリースハブ／700C×28C(セミスリックタイヤ)
■SPEC
商品名 ：MASERATI AL-CRB7024 Turismo
フレーム ：Aluminum
フレームサイズ：460mm
本体重量 ：約12.5kg
タイヤ ：700×28C
コンポーネント：24speed、前クイックリリースハブ
希望小売価格 ：本体価格 63,000円(税込 69,300円)
カラー ：ネイビー、マットグレー
発売予定 ：4月下旬
MASERATI AL-CRB7024 Turismo ネイビー
【MASERATI】マウンテンスタイルのオールラウンダー
■「MASERATI ATB2618Fsus Trail(トレイル)」
スタンダードなダイヤモンドフレームにフロントサスペンションを装備し、
安定感のある太いタイヤで快適な乗り心地。
18段変速装備で街乗りにも活躍するオールラウンダーなマウンテンバイク。
前サスペンションフォーク／18speed／前クイックリリースハブ／26×2.125
■SPEC
商品名 ：MASERATI ATB2618Fsus Trail
フレーム ：Steel
フレームサイズ：430mm
本体重量 ：約15.8kg
タイヤ ：26×2.125
コンポーネント：18speed、前クイックリリースハブ
希望小売価格 ：本体価格 37,000円(税込 40,700円)
カラー ：ブラック、ホワイト、マットグレー
発売予定 ：4月上旬
MASERATI ATB2618Fsus Trail ブラック
【MASERATI】軽さにこだわった電動スポーツクロスバイク
■「MASERATI 7016E」
ダウンチューブに水筒型バッテリーを搭載した電動アシストクロスバイク。
16段変速、700×32Cタイヤを装備し、様々なシーンを快適に走行することが可能。
休日のサイクリングも電動アシスト自転車で、いつもより遠出をしてみませんか。
スポーツE-BIKE／16speed／前クイックリリースハブ／700×32C(セミスリックタイヤ)
■SPEC
商品名 ：MASERATI 7016E
フレーム ：Aluminum
フレームサイズ：450mm
本体重量 ：約16.6kg
タイヤ ：700×32C
コンポーネント：16speed、前クイックリリースハブ
希望小売価格 ：本体価格 140,000円(税込 154,000円)
カラー ：ネイビー、ホワイト、マットグレー
発売予定 ：7月上旬
MASERATI 7016E ネイビー
【MASERATI】Tesoro(宝物)という名の特別なキッズバイク
■「MASERATI KID’S16 Tesoro(テゾーロ)／MASERATI KID’S18 Tesoro(テゾーロ)」
スポーティなイメージを演出する流線形フレームに、太目のタイヤを装着。
取っ手付きサドル採用で、お子様の乗車をサポート。
バスケット、前後フェンダー、フルカバーチェーンケースを標準装備。
流線形フレーム／バスケット／前後フェンダー／フルカバーチェーンケース／取っ手付きサドル
■SPEC
商品名 ：MASERATI KID’S16 Tesoro
フレーム ：Steel
フレームサイズ：240mm
本体重量 ：約11.4kg
タイヤ ：16×2.125
希望小売価格 ：本体価格 24,000円(税込 26,400円)
カラー ：レッド、ネイビー、マットグレー
発売予定 ：4月上旬
商品名 ：MASERATI KID’S18 Tesoro
フレーム ：Steel
フレームサイズ：240mm
本体重量 ：約11.8kg
タイヤ ：18×2.125
希望小売価格 ：本体価格 25,000円(税込 27,500円)
カラー ：レッド、ネイビー、マットグレー
発売予定 ：4月上旬
MASERATI KID’S16 Tesoro レッド
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