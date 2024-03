Kep1er TrackList

グローバルガールズグループKep1erが5月8日にリリースするJapan 1st Album<Kep1going>の収録曲順や日本オリジナルとなる新曲5曲のクレジットを公開した。

Kep1erの日本初アルバムとなる<Kep1going>には、今まで日本でリリースした3枚のシングル‘FLY’シリーズを通して出会ったKep1erとKep1ian(Kep1erファンの呼称)が、これからも一緒に夢に向かって走り続けたい!

という思いをアルバムタイトルに込めている。

公開されたトラックリストによると、今作にはタイトル曲「Straight Line」をはじめ、「Celebrate」「Highlight」、「Cruise」のユニット3曲、そしてKep1ianへの感謝の気持ちを込めた「Don’t Lose Your Smile」と5曲の日本オリジナル新曲が収録される。 通常盤、初回生産限定盤A、ソロ盤には全15曲が収録。初回生産限定盤Bは全18曲の収録となり、ユニット3曲は初回生産限定盤Bのみに収録される。

ユニット曲はそれぞれ「Celebrate」をダヨン、ヒカル、ヨンウンが、「Highlight」をマシロ、チェヒョン、ヒュニンバヒエが、「Cruise」をユジン、シャオティン、イェソが歌唱している。 また新曲5曲のクレジットも公開され、タイトル曲「Straight Line」と収録曲「Don’t Lose Your Smile」の2曲には、メンバーのマシロが作詞に初参加している事も発表された。 「Straight Line」は、70年代から2000年までのFunk, Disco, R&B, Hip Hopなど様々なジャンルが混ざったMix Pop。

先月開催された「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 <FLY-HIGH>」のツアーファイナル公演でサプライズ初披露されており、疾走感のあるかっこいい9人の息の合ったシンクロダンスとパワーに満ちたパフォーマンスがすでに話題となっている。

各セクションとパートによって進行される明確なジャンルの特色が巧みにシナジーを生み出し、どんな逆境があっても夢に向かって、躊躇せずまっすぐに進むKep1erの気持ちが表現された楽曲となっている。 初回生産限定盤A付属のBlu-rayには、昨年10月に東京ガーデンシアターで開催された日本初ファンミーティング「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」の映像を一部編集し収録される。

Kep1er Japan 1st Album<Kep1going>は5月8日に発売される。【収録曲クレジット】■Straight LineComposed by Jung Hohyun (e.one), JJEAN, Andy LoveLyrics by Ellie Love, MASHIRO, Rose Blueming, Yu SenaArranged by Jung Hohyun (e.one)■CelebrateSung by DAYEON, HIKARU, YOUNGEUNComposed by Willie Weeks, Paulina ‘PAU’ Cerrilla, Kyler NikoLyrics by Yu SenaArranged by Willie Weeks■HighlightSung by MASHIRO, CHAEHYUN, HUENING BAHIYYIHComposed by Johan Gustafsson, Maia Wright, BLVSHLyrics by MINAMI, Hiyori NaraArranged by Johan Gustafsson■CruiseSung by YUJIN, XIAOTING, YESEOComposed by FLUM3N, Maria Marcus, chegimLyrics by Hiyori NaraArranged by FLUM3N, chegim■Don’t Lose Your SmileComposed by KZ, Kim Tae-Yeong, DINT, Charlotte Wilson, Rachael ChevlinLyrics by Yu Sena, MASHIROArranged by KZ, Kim Tae-Yeong