◆Kep1er、日本1stアルバム「Kep1going」

【モデルプレス=2024/03/27】9人組グローバルガールズグループ・Kep1er(ケプラー)が5月8日にリリースするJapan 1st Album「Kep1going」のユニット曲を含む収録曲の詳細が公開された。マシロ(MASHIRO)が作詞に初参加していることがわかった。Kep1erの日本初アルバムとなる「Kep1going」には、今まで日本でリリースした3枚のシングル‘FLY’シリーズを通して出会ったKep1erとKep1ian(Kep1erファンの呼称)が、これからも一緒に夢に向かって走り続けたい!という思いをアルバムタイトルに込めている。

◆マシロが作詞初参加

◆収録曲クレジット

◆Kep1er Japan 1st Album「Kep1going」概要

公開されたトラックリストによると、今作にはタイトル曲「Straight Line」をはじめ、「Celebrate」、「Highlight」、「Cruise」のユニット3曲、そしてKep1ianへの感謝の気持ちを込めた「Don’t Lose Your Smile」と5曲の日本オリジナル新曲が収録される。通常盤、初回生産限定盤A、ソロ盤には全15曲が収録。初回生産限定盤Bは全18曲の収録となり、ユニット3曲は初回生産限定盤Bのみに収録される。ユニット曲はそれぞれ「Celebrate」をダヨン、ヒカル、ヨンウンが、「Highlight」をマシロ、チェヒョン、ヒュニンバヒエが、「Cruise」をユジン、シャオティン、イェソが歌唱している。また新曲5曲のクレジットも公開され、タイトル曲「Straight Line」と収録曲「Don’t Lose Your Smile」の2曲には、マシロが作詞に初参加している事も発表された。「Straight Line」は、70年代から2000年までのFunk, Disco, R&B, Hip Hopなど様々なジャンルが混ざったMix Pop。先月開催された「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 <FLY-HIGH>」のツアーファイナル公演でサプライズ初披露されており、疾走感のあるかっこいい9人の息の合ったシンクロダンスとパワーに満ちたパフォーマンスがすでに話題となっている。各セクションとパートによって進行される明確なジャンルの特色が巧みにシナジーを生み出し、どんな逆境があっても夢に向かって、躊躇せずまっすぐに進むKep1erの気持ちが表現された楽曲となっている。初回生産限定盤A付属のBlu-rayには、昨年10月に東京ガーデンシアターで開催された日本初ファンミーティング「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」の映像を一部編集し収録される。(modelpress編集部)・Straight LineComposed by Jung Hohyun (e.one), JJEAN, Andy LoveLyrics by Ellie Love, MASHIRO, Rose Blueming, Yu SenaArranged by Jung Hohyun (e.one)・CelebrateSung by DAYEON, HIKARU, YOUNGEUNComposed by Willie Weeks, Paulina ‘PAU’ Cerrilla, Kyler NikoLyrics by Yu SenaArranged by Willie Weeks・HighlightSung by MASHIRO, CHAEHYUN, HUENING BAHIYYIHComposed by Johan Gustafsson, Maia Wright, BLVSHLyrics by MINAMI, Hiyori NaraArranged by Johan Gustafsson・CruiseSung by YUJIN, XIAOTING, YESEOComposed by FLUM3N, Maria Marcus, chegimLyrics by Hiyori NaraArranged by FLUM3N, chegim・Don’t Lose Your SmileComposed by KZ, Kim Tae-Yeong, DINT, Charlotte Wilson, Rachael ChevlinLyrics by Yu Sena, MASHIROArranged by KZ, Kim Tae-Yeong2024年5月8日(水)発売・初回生産限定盤A(CD+Blu-ray)【CD】1. Straight Line2. Grand Prix3. We Fresh(Japanese ver.)4. Up!(Japanese ver.)5. WA DA DA(Japanese ver.)6. MVSK(Japanese ver.)7. Giddy(Japanese ver.)8. Galileo(Japanese ver.)9. Wing Wing10. I do! Do you?11. Sugar12. Don‘t Lose Your Smile13. WA DA DA(Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜14. Daisy15. tOgether fOrever【Blu-ray】「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」※2023年10月28日(土)第二部公演を一部編集して収録。01:Galileo02:THE GIRLS(Can’t turn me down)03:Shine(Kep1er Ver.)04:Back to the City05:Grand Prix【封入内容】・初回Aver.ランダムフォトカード2枚(全18種)・“Fairy Fantasia” ver.ランダムフォトカード1枚(全9種)・シリアルナンバー入りチラシ・初回生産限定盤B(CD+60P歌詞ブックレット)【CD】1. Straight Line2. Grand Prix3. We Fresh(Japanese ver.)4. Up!(Japanese ver.)5. WA DA DA(Japanese ver.)6. MVSK(Japanese ver.)7. Celebrate8. Highlight9. Cruise10. Giddy(Japanese ver.)11. Galileo(Japanese ver.)12. Wing Wing13. I do! Do you?14. Sugar15. Don‘t Lose Your Smile16. WA DA DA(Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜17. Daisy18. tOgether fOrever【ブックレット】・撮りおろし歌詞ブックレット(60P)【封入内容】・初回Bver.ランダムフォトカード2枚(全18種)・ユニットver.ランダムフォトカード1枚(全6種)・シリアルナンバー入りチラシ・通常盤(CD)【CD】1. Straight Line2. Grand Prix3. We Fresh(Japanese ver.)4. Up!(Japanese ver.)5. WA DA DA(Japanese ver.)6. MVSK(Japanese ver.)7. Giddy(Japanese ver.)8. Galileo(Japanese ver.)9. Wing Wing10. I do! Do you?11. Sugar12. Don‘t Lose Your Smile13. WA DA DA(Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜14. Daisy15. tOgether fOrever【封入内容】※初回仕様・通常ver.ランダムフォトカード2枚(全18種)・モノクロフォトランダム1枚(全3種)・シリアルナンバー入りチラシ・ソロ盤(CD)完全生産限定盤メンバー別ソロジャケット(全9種)ソロ盤コンプリートBOX(9枚組)【CD】1. Straight Line2. Grand Prix3. We Fresh(Japanese ver.)4. Up!(Japanese ver.)5. WA DA DA(Japanese ver.)6. MVSK(Japanese ver.)7. Giddy(Japanese ver.)8. Galileo(Japanese ver.)9. Wing Wing10. I do! Do you?11. Sugar12. Don‘t Lose Your Smile13. WA DA DA(Japanese ver.)〜IMLAY Remix〜14. Daisy15. tOgether fOrever【封入内容】・ソロver.ランダムフォトカード2枚(全18種)・4Cut Sticker1枚・シリアルナンバー入りチラシソロ盤(YUJIN ver.)ソロ盤(XIAOTING ver.)ソロ盤(MASHIRO ver.)ソロ盤(CHAEHYUN ver.)ソロ盤(DAYEON ver.)ソロ盤(HIKARU ver.)ソロ盤(HUENING BAHIYYIH ver.)ソロ盤(YOUNGEUN ver.)ソロ盤(YESEO ver.)【Not Sponsored 記事】