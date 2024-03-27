Kep1erマシロ、作詞初参加 日本1stアルバム「Kep1going」収録曲公開
【モデルプレス＝2024/03/27】9人組グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が5月8日にリリースするJapan 1st Album「Kep1going」のユニット曲を含む収録曲の詳細が公開された。マシロ（MASHIRO）が作詞に初参加していることがわかった。
【写真】Kep1er、美スタイル際立つSEXY衣装
Kep1erの日本初アルバムとなる「Kep1going」には、今まで日本でリリースした3枚のシングル‘FLY’シリーズを通して出会ったKep1erとKep1ian（Kep1erファンの呼称）が、これからも一緒に夢に向かって走り続けたい！という思いをアルバムタイトルに込めている。
公開されたトラックリストによると、今作にはタイトル曲「Straight Line」をはじめ、「Celebrate」、「Highlight」、「Cruise」のユニット3曲、そしてKep1ianへの感謝の気持ちを込めた「Don’t Lose Your Smile」と5曲の日本オリジナル新曲が収録される。
通常盤、初回生産限定盤A、ソロ盤には全15曲が収録。初回生産限定盤Bは全18曲の収録となり、ユニット3曲は初回生産限定盤Bのみに収録される。
ユニット曲はそれぞれ「Celebrate」をダヨン、ヒカル、ヨンウンが、「Highlight」をマシロ、チェヒョン、ヒュニンバヒエが、「Cruise」をユジン、シャオティン、イェソが歌唱している。また新曲5曲のクレジットも公開され、タイトル曲「Straight Line」と収録曲「Don’t Lose Your Smile」の2曲には、マシロが作詞に初参加している事も発表された。
「Straight Line」は、70年代から2000年までのFunk, Disco, R＆B, Hip Hopなど様々なジャンルが混ざったMix Pop。先月開催された「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 ＜FLY-HIGH＞」のツアーファイナル公演でサプライズ初披露されており、疾走感のあるかっこいい9人の息の合ったシンクロダンスとパワーに満ちたパフォーマンスがすでに話題となっている。
各セクションとパートによって進行される明確なジャンルの特色が巧みにシナジーを生み出し、どんな逆境があっても夢に向かって、躊躇せずまっすぐに進むKep1erの気持ちが表現された楽曲となっている。
初回生産限定盤A付属のBlu-rayには、昨年10月に東京ガーデンシアターで開催された日本初ファンミーティング「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」の映像を一部編集し収録される。（modelpress編集部）
・Straight Line
Composed by Jung Hohyun (e.one), JJEAN, Andy Love
Lyrics by Ellie Love, MASHIRO, Rose Blueming, Yu Sena
Arranged by Jung Hohyun (e.one)
・Celebrate
Sung by DAYEON, HIKARU, YOUNGEUN
Composed by Willie Weeks, Paulina ‘PAU’ Cerrilla, Kyler Niko
Lyrics by Yu Sena
Arranged by Willie Weeks
・Highlight
Sung by MASHIRO, CHAEHYUN, HUENING BAHIYYIH
Composed by Johan Gustafsson, Maia Wright, BLVSH
Lyrics by MINAMI, Hiyori Nara
Arranged by Johan Gustafsson
・Cruise
Sung by YUJIN, XIAOTING, YESEO
Composed by FLUM3N, Maria Marcus, chegim
Lyrics by Hiyori Nara
Arranged by FLUM3N, chegim
・Don’t Lose Your Smile
Composed by KZ, Kim Tae-Yeong, DINT, Charlotte Wilson, Rachael Chevlin
Lyrics by Yu Sena, MASHIRO
Arranged by KZ, Kim Tae-Yeong
2024年5月8日（水）発売
・初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）
【CD】
1. Straight Line
2. Grand Prix
3. We Fresh（Japanese ver.）
4. Up！（Japanese ver.）
5. WA DA DA（Japanese ver.）
6. MVSK（Japanese ver.）
7. Giddy（Japanese ver.）
8. Galileo（Japanese ver.）
9. Wing Wing
10. I do！ Do you？
11. Sugar
12. Don‘t Lose Your Smile
13. WA DA DA（Japanese ver.）〜IMLAY Remix〜
14. Daisy
15. tOgether fOrever
【Blu-ray】
「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」
※2023年10月28日（土）第二部公演を一部編集して収録。
01：Galileo
02：THE GIRLS（Can’t turn me down）
03：Shine（Kep1er Ver.）
04：Back to the City
05：Grand Prix
【封入内容】
・初回Aver.ランダムフォトカード2枚（全18種）
・“Fairy Fantasia” ver.ランダムフォトカード1枚（全9種）
・シリアルナンバー入りチラシ
・初回生産限定盤B（CD＋60P歌詞ブックレット）
【CD】
1. Straight Line
2. Grand Prix
3. We Fresh（Japanese ver.）
4. Up！（Japanese ver.）
5. WA DA DA（Japanese ver.）
6. MVSK（Japanese ver.）
7. Celebrate
8. Highlight
9. Cruise
10. Giddy（Japanese ver.）
11. Galileo（Japanese ver.）
12. Wing Wing
13. I do！ Do you？
14. Sugar
15. Don‘t Lose Your Smile
16. WA DA DA（Japanese ver.）〜IMLAY Remix〜
17. Daisy
18. tOgether fOrever
【ブックレット】
・撮りおろし歌詞ブックレット（60P）
【封入内容】
・初回Bver.ランダムフォトカード2枚（全18種）
・ユニットver.ランダムフォトカード1枚（全6種）
・シリアルナンバー入りチラシ
・通常盤（CD）
【CD】
1. Straight Line
2. Grand Prix
3. We Fresh（Japanese ver.）
4. Up！（Japanese ver.）
5. WA DA DA（Japanese ver.）
6. MVSK（Japanese ver.）
7. Giddy（Japanese ver.）
8. Galileo（Japanese ver.）
9. Wing Wing
10. I do！ Do you？
11. Sugar
12. Don‘t Lose Your Smile
13. WA DA DA（Japanese ver.）〜IMLAY Remix〜
14. Daisy
15. tOgether fOrever
【封入内容】※初回仕様
・通常ver.ランダムフォトカード2枚（全18種）
・モノクロフォトランダム1枚（全3種）
・シリアルナンバー入りチラシ
・ソロ盤（CD）完全生産限定盤
メンバー別ソロジャケット（全9種）
ソロ盤コンプリートBOX（9枚組）
【CD】
1. Straight Line
2. Grand Prix
3. We Fresh（Japanese ver.）
4. Up！（Japanese ver.）
5. WA DA DA（Japanese ver.）
6. MVSK（Japanese ver.）
7. Giddy（Japanese ver.）
8. Galileo（Japanese ver.）
9. Wing Wing
10. I do！ Do you？
11. Sugar
12. Don‘t Lose Your Smile
13. WA DA DA（Japanese ver.）〜IMLAY Remix〜
14. Daisy
15. tOgether fOrever
【封入内容】
・ソロver.ランダムフォトカード2枚（全18種）
・4Cut Sticker1枚
・シリアルナンバー入りチラシ
ソロ盤（YUJIN ver.）
ソロ盤（XIAOTING ver.）
ソロ盤（MASHIRO ver.）
ソロ盤（CHAEHYUN ver.）
ソロ盤（DAYEON ver.）
ソロ盤（HIKARU ver.）
ソロ盤（HUENING BAHIYYIH ver.）
ソロ盤（YOUNGEUN ver.）
ソロ盤（YESEO ver.）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Kep1er、美スタイル際立つSEXY衣装
◆Kep1er、日本1stアルバム「Kep1going」
Kep1erの日本初アルバムとなる「Kep1going」には、今まで日本でリリースした3枚のシングル‘FLY’シリーズを通して出会ったKep1erとKep1ian（Kep1erファンの呼称）が、これからも一緒に夢に向かって走り続けたい！という思いをアルバムタイトルに込めている。
◆マシロが作詞初参加
公開されたトラックリストによると、今作にはタイトル曲「Straight Line」をはじめ、「Celebrate」、「Highlight」、「Cruise」のユニット3曲、そしてKep1ianへの感謝の気持ちを込めた「Don’t Lose Your Smile」と5曲の日本オリジナル新曲が収録される。
通常盤、初回生産限定盤A、ソロ盤には全15曲が収録。初回生産限定盤Bは全18曲の収録となり、ユニット3曲は初回生産限定盤Bのみに収録される。
ユニット曲はそれぞれ「Celebrate」をダヨン、ヒカル、ヨンウンが、「Highlight」をマシロ、チェヒョン、ヒュニンバヒエが、「Cruise」をユジン、シャオティン、イェソが歌唱している。また新曲5曲のクレジットも公開され、タイトル曲「Straight Line」と収録曲「Don’t Lose Your Smile」の2曲には、マシロが作詞に初参加している事も発表された。
「Straight Line」は、70年代から2000年までのFunk, Disco, R＆B, Hip Hopなど様々なジャンルが混ざったMix Pop。先月開催された「Kep1er JAPAN FAN CONCERT 2024 ＜FLY-HIGH＞」のツアーファイナル公演でサプライズ初披露されており、疾走感のあるかっこいい9人の息の合ったシンクロダンスとパワーに満ちたパフォーマンスがすでに話題となっている。
各セクションとパートによって進行される明確なジャンルの特色が巧みにシナジーを生み出し、どんな逆境があっても夢に向かって、躊躇せずまっすぐに進むKep1erの気持ちが表現された楽曲となっている。
初回生産限定盤A付属のBlu-rayには、昨年10月に東京ガーデンシアターで開催された日本初ファンミーティング「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」の映像を一部編集し収録される。（modelpress編集部）
◆収録曲クレジット
・Straight Line
Composed by Jung Hohyun (e.one), JJEAN, Andy Love
Lyrics by Ellie Love, MASHIRO, Rose Blueming, Yu Sena
Arranged by Jung Hohyun (e.one)
・Celebrate
Sung by DAYEON, HIKARU, YOUNGEUN
Composed by Willie Weeks, Paulina ‘PAU’ Cerrilla, Kyler Niko
Lyrics by Yu Sena
Arranged by Willie Weeks
・Highlight
Sung by MASHIRO, CHAEHYUN, HUENING BAHIYYIH
Composed by Johan Gustafsson, Maia Wright, BLVSH
Lyrics by MINAMI, Hiyori Nara
Arranged by Johan Gustafsson
・Cruise
Sung by YUJIN, XIAOTING, YESEO
Composed by FLUM3N, Maria Marcus, chegim
Lyrics by Hiyori Nara
Arranged by FLUM3N, chegim
・Don’t Lose Your Smile
Composed by KZ, Kim Tae-Yeong, DINT, Charlotte Wilson, Rachael Chevlin
Lyrics by Yu Sena, MASHIRO
Arranged by KZ, Kim Tae-Yeong
◆Kep1er Japan 1st Album「Kep1going」概要
2024年5月8日（水）発売
・初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）
【CD】
1. Straight Line
2. Grand Prix
3. We Fresh（Japanese ver.）
4. Up！（Japanese ver.）
5. WA DA DA（Japanese ver.）
6. MVSK（Japanese ver.）
7. Giddy（Japanese ver.）
8. Galileo（Japanese ver.）
9. Wing Wing
10. I do！ Do you？
11. Sugar
12. Don‘t Lose Your Smile
13. WA DA DA（Japanese ver.）〜IMLAY Remix〜
14. Daisy
15. tOgether fOrever
【Blu-ray】
「Kep1er JAPAN FAN MEETING “Fairy Fantasia”」
※2023年10月28日（土）第二部公演を一部編集して収録。
01：Galileo
02：THE GIRLS（Can’t turn me down）
03：Shine（Kep1er Ver.）
04：Back to the City
05：Grand Prix
【封入内容】
・初回Aver.ランダムフォトカード2枚（全18種）
・“Fairy Fantasia” ver.ランダムフォトカード1枚（全9種）
・シリアルナンバー入りチラシ
・初回生産限定盤B（CD＋60P歌詞ブックレット）
【CD】
1. Straight Line
2. Grand Prix
3. We Fresh（Japanese ver.）
4. Up！（Japanese ver.）
5. WA DA DA（Japanese ver.）
6. MVSK（Japanese ver.）
7. Celebrate
8. Highlight
9. Cruise
10. Giddy（Japanese ver.）
11. Galileo（Japanese ver.）
12. Wing Wing
13. I do！ Do you？
14. Sugar
15. Don‘t Lose Your Smile
16. WA DA DA（Japanese ver.）〜IMLAY Remix〜
17. Daisy
18. tOgether fOrever
【ブックレット】
・撮りおろし歌詞ブックレット（60P）
【封入内容】
・初回Bver.ランダムフォトカード2枚（全18種）
・ユニットver.ランダムフォトカード1枚（全6種）
・シリアルナンバー入りチラシ
・通常盤（CD）
【CD】
1. Straight Line
2. Grand Prix
3. We Fresh（Japanese ver.）
4. Up！（Japanese ver.）
5. WA DA DA（Japanese ver.）
6. MVSK（Japanese ver.）
7. Giddy（Japanese ver.）
8. Galileo（Japanese ver.）
9. Wing Wing
10. I do！ Do you？
11. Sugar
12. Don‘t Lose Your Smile
13. WA DA DA（Japanese ver.）〜IMLAY Remix〜
14. Daisy
15. tOgether fOrever
【封入内容】※初回仕様
・通常ver.ランダムフォトカード2枚（全18種）
・モノクロフォトランダム1枚（全3種）
・シリアルナンバー入りチラシ
・ソロ盤（CD）完全生産限定盤
メンバー別ソロジャケット（全9種）
ソロ盤コンプリートBOX（9枚組）
【CD】
1. Straight Line
2. Grand Prix
3. We Fresh（Japanese ver.）
4. Up！（Japanese ver.）
5. WA DA DA（Japanese ver.）
6. MVSK（Japanese ver.）
7. Giddy（Japanese ver.）
8. Galileo（Japanese ver.）
9. Wing Wing
10. I do！ Do you？
11. Sugar
12. Don‘t Lose Your Smile
13. WA DA DA（Japanese ver.）〜IMLAY Remix〜
14. Daisy
15. tOgether fOrever
【封入内容】
・ソロver.ランダムフォトカード2枚（全18種）
・4Cut Sticker1枚
・シリアルナンバー入りチラシ
ソロ盤（YUJIN ver.）
ソロ盤（XIAOTING ver.）
ソロ盤（MASHIRO ver.）
ソロ盤（CHAEHYUN ver.）
ソロ盤（DAYEON ver.）
ソロ盤（HIKARU ver.）
ソロ盤（HUENING BAHIYYIH ver.）
ソロ盤（YOUNGEUN ver.）
ソロ盤（YESEO ver.）
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