御食国若狭小浜の海・食・文化を堪能！まちづくり小浜「若狭佳日」

まちづくり小浜は、「小浜市を一流の観光目的地にする」をビジョンに掲げ、小浜市の観光の司令塔として、地域の観光データの収集、戦略策定、実行までを一気通貫で推進しています。

同社では、2023年8月4日、小浜市阿納(あのう)にて、御食国若狭の海、食、文化を堪能する宿「若狭佳日」(わかさかじつ)をグランドオープンしました。

まちづくり小浜「若狭佳日」

今回、2024年3月16日(土)の北陸新幹線福井開業を見据え、地元住民や企業と連携して、若狭を満喫する新たな宿泊プラン及びオプションツアーを造成。

造成したプラン及びオプションツアーの概要は以下のとおりです。

宿泊プラン

(1) 阿納の民宿×若狭佳日=漁村を満喫!民宿で食べる「若狭まはたと地魚の舟盛り」プラン

若狭佳日がある小浜市の阿納では、18軒のうち13軒が今でも民宿を営んでいます。

これらの民宿では、集落の目の前に広がる海で漁業を営むとともに、自ら獲った新鮮な魚を売りにして、多くのファンがいます。

本プランは、お泊まりは若狭佳日、ご夕食はお近くの民宿で地魚の舟盛りや煮付けをメインとしたお食事を味わう、いいとこ取りのプランです。

お料理のメインには、若狭の新しいブランド魚「若狭まはた」のお刺身と煮付けを用意。

マハタは漁獲量が少なく、一般にはなかなか出回らない、知る人ぞ知る高級魚。

「若狭まはた」の甘みを感じるお刺身と、旨みが凝縮した煮付けでお召し上がりいただけます。

民宿ならではの豪快なお食事を楽しめます。

本プランの造成に当たっては、阿納の民宿に本プランのためのオリジナルメニューを作っていただき、集落一体となってご協力をいただいています。

https://go-wakasa-kajitsu.reservation.jp/ja/plans/10115347

民宿プラン

(2) 酒乃店はやし×ハマセ酒店×若狭佳日=福井の地酒を堪能する「日本酒ペアリング」プラン

福井県には30を超える酒蔵があり、その土地の水や風土を生かした個性ある酒造りが行われています。

本プランでは、若狭の海の幸を贅沢に用いた和食懐石ディナーと福井の地酒をペアリングして楽しめるプランです。

お食事に合わせて、8種類、約2合半(450ml)の福井のお酒を提供します。

定番に加え、少し珍しいお酒や、ロックやぬる燗など飲み方も変えながら、福井の日本酒の奥深さを楽しめます。

本プランの造成に当たっては、福井のお酒を豊富に揃え、魅力を伝えている「酒乃店はやし」(福井市)と「ハマセ酒店」(小浜市)にお酒の特徴や飲み方などのご指導をいただきました。

https://go-wakasa-kajitsu.reservation.jp/ja/plans/10119836

日本酒ペアリングプラン

(3) パティスリーカシュカシュ×とき花クラブ×若狭佳日=特別な日を彩るアニバーサリープラン

若狭佳日の「佳日」とは「よき日」という意味。

若狭佳日では、これまで多くのお客様が誕生日や結婚記念日等の記念日をお過ごしいただいています。

本プランでは、アニバーサリーをお過ごしされるお客様を対象に、特別なプランを用意します。

お魚をあしらったメッセージプレートと、福井梅を使ったスペシャルドリンクに加え、ご希望に応じてアニバーサリーケーキとブーケを用意されています。

本プランの造成に当たっては、アニバーサリーケーキは洋菓子店「パティスリーカシュカシュ」(小浜市)、ブーケはフラワーショップ「とき花クラブ」(小浜市)にご協力をいただいています。

https://go-wakasa-kajitsu.reservation.jp/ja/plans/10119872

アニバーサリープラン

(4) 愛犬とお泊まりできるドッグフレンドリープラン

家族の一員である愛犬と泊まりたいという要望にお応えして、新たにドッグフレンドリールームを用意されました。

全部で13部屋のうち、1階にある唯一のお部屋(121号室)をドッグフレンドリールームとして用意。

お部屋には、土間スペースとシャワーがあり、お部屋を出ると路地を抜けてすぐに海に行くことができるので、愛犬とのお散歩にもピッタリ。

愛犬との初めての旅行でも安心のアメニティを用意します。

https://go-wakasa-kajitsu.reservation.jp/ja/plans/10127426

ドッグフレンドリールーム(121号室)

<オプションツアー>

(5) 阿納ふぐ組合×若狭佳日=若狭ふぐ漁場見学ツアー

若狭佳日のある小浜市の阿納は、平成元年(1989年)よりトラフグの養殖を開始し、近年は年間約3万尾の水揚げがある、「若狭ふぐ」の一大産地です。

本オプションは、地元の漁師さんと一緒に、漁船に乗って若狭ふぐの漁場を見学に行くことができるツアーです。

漁師さんのこだわりやこれまでの人生、地域に対する想いなどを聞きながら、漁師さんの日々の営みに触れることができます。

本オプションツアーの造成に当たっては、阿納ふぐ組合にご協力をいただいています。

若狭ふぐ漁場見学ツアー

(6) 福井県漁連小浜支所×若狭佳日=魚市場の朝競り見学ツアー

小浜市では、年間を通じて様々な漁法で四季折々の旬の魚が水揚げされます。

これらの魚は、毎日、朝競りが行われ、地元だけでなく都市部へも届けられていきます。

これらの魚は「若狭もの」と呼ばれ、今でも京都の料亭などで大変珍重されています。

本オプションは、地元で水揚げされた魚を魚屋さんが競り落とす、魚市場の朝競りをガイドと共に見学に行くツアーです。

魚屋さんが一箱ずつ魚を競り落としていく様子は、見ていて熱気が伝わってきます。

競りの後は「若狭小浜お魚センター」でお買い物も楽しめます。

本オプションツアーの造成に当たっては、福井県漁連小浜支所にご協力をいただいています。

魚市場の朝競り見学ツアー

このほか、小浜市阿納区では、地元のガイドにより、若狭湾のシーカヤックツアー(阿納パドラーズクラブ)、魚釣り&魚さばき体験(ブルーパーク阿納)のアクティビティを体験することができます。

シーカヤックツアー

魚さばき体験

■オプションツアー

https://wakasa-kajitsu.com/activity

