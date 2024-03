HID屋は、発売している製品のプロモートを一緒になって支えてくれるアンバサダーの募集を開始しました。

HID屋アンバサダープログラム

HID屋は、これまでもYouTubeをはじめとするインフルエンサーに自発的に取り上げていただいておりましたが、今回、同社製品をより多くの方々に知っていただくことを目的として、公式アンバサダーを募集し、アンバサダープログラムを開始します。

1. アンバサダープログラム募集要項

(https://hidya.jp/s/ambassador/introduction.html)

1) 対象者:自動車、バイク好きの30代から50代の方で、アンバサダープログラムの主旨にご賛同いただける方(応募要項では20歳以上としています)

2) 応募方法:別紙応募要項(アンバサダー募集ページ)をご確認の上、ご応募ください。

3) アンバサダー募集人数:若干名(最大20名程度)を想定しています。

4) 選定方法:応募後、同社担当者とのオンライン面談を行い、主旨の賛同やアンバサダー就任の意思確認、また積極的にアンバサダープログラムへの参画に取り組めることを確認し、選出します。

5) 詳細は、アンバサダー募集ページを参照ください。

2. アンバサダー紹介ページ

同社アンバサダー就任後、同社の提供するアンバサダー特設ページにて、アンバサダーの紹介、SNSへの誘導等を行います。

3. アンバサダーの紹介

・高橋巧(プロモータースポーツ)

高橋巧(プロモータースポーツ)

・益田アンナ

益田アンナ

・ハイサイ探偵団

ハイサイ探偵団

・RED

RED

・くれいごー

くれいごー

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自動車、バイク好き募集!HID屋アンバサダープログラム appeared first on Dtimes.