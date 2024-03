台湾で大人気のドラレコメーカー「MUFU」の共同販売製品シリーズ最新作！MAXWIN『MF-BDVR003』

「MAXWIN」と台湾で大人気のドラレコメーカー「MUFU」の共同販売製品シリーズ最新作『MF-BDVR003』を新発売しました。

MAXWIN『MF-BDVR003』

MAXWIN × MUFU シリーズ第3弾MF-BDVR003新登場!

製品紹介

◆取り付けから録画開始までたったの3秒!

自動録画センサー

世界最小クラスドライブレコーダー

カメラマウントに本体を取り付けるだけで自動で録画開始。

録画ボタンの押し忘れなどが無くなり、取り逃しを防ぎます。

取り付けには配線が不要で誰でも簡単に設置できます。

◆高画質フルHD録画

高画質カメラ

カメラは200万画素Full HDの高画質録画

日中はもちろん夜間でも鮮明に撮影します。

◆超大容量バッテリー

最大7時間連続録画対応

最大7時間の連続撮影が可能な2000mAhの大容量バッテリーを採用。

長時間録画が可能なため、常時電源を確保するための配線工事は不要になります。

コンパクトなのに大容量バッテリーを実現しました。

◆その場で映像確認 専用アプリ

専用スマートフォンアプリ

リアルタイムの映像をスマートフォンで確認ができる専用アプリ。

もしもの時の映像確認やドライブレコーダー本体の設定変更などを行えます。

◆取り付け場所を選ばないマウントオプション

取り付けマウント

・ヘルメット設置マウント(MF-OP06)

・バイクのミラーマウント(MF-OP09)

・アクションカメラマウント(MF-OP08)

・自動車設置マウント(MF-OP07)

製品1台で、いろんなシーンに対応できるマウントをオプション設定しています。

車やバイクを複数台所有されていてもドラレコは1台で使いまわせます。

◆安心の防塵防水設計

突然の雨などの悪天候にも慌てる必要がありません。

◆動作状態お知らせ機能

・LEDインジケーター

・音声お知らせ

2タイプのお知らせ機能によって、今まで不安要素であった「録画は出来ているのか」「電源を入れ忘れていないか」「現在どのモードで動作しているのか」を視覚と聴覚から体感して知ることができます。

◆傾き動作検知(Gセンサー)

Gセンサー搭載で転倒や衝撃を検知すると自動的にファイルをロックする緊急録画専用フォルダに保存されます。

大切なデータが上書きされることを防ぎます。

【製品仕様・付属品】

製品仕様・付属品

製品型式:MF-BDVR003

イメージセンサー:200万画素CMOSセンサー

前/後レンズ :広角120°/ F1.8

有効画像数 :1920(H)×1080(V)

録画サイズ :1080P

フレームレート :27.5fps

記録媒体 :microSDカード32〜128GB

ファイル形式 :TS(1秒単位で保存)

ファイルサイズ :1ファイル1分/3分

静止画形式 :JPG

記録方式 :ループ録画(上書き方式)

再生方法 :スマートフォン連携専用アプリ

充電時間 :満充電まで目安4時間 (5V/1.5Aアダプター使用した場合)

バッテリー :2000mAh、最大連続動作時間7時間

防塵/防水 :IP66相当

Gセンサー :3軸加速度センサー(ON/OFF)

Wi-Fi :内蔵(接続時間3分/常時、選択可能)

LED信号機対応 :対応可

記録方式 :常時録画、緊急録画、静止画

マイク :内蔵(ON/OFF選択可能)

寸法 :約72.1×45×30mm(本体)

重量 :約88g(本体)

動作温度範囲 :-10℃〜60℃

動作湿度範囲 :20%〜70% RH

保存温度範囲 :-20℃〜70℃

