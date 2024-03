初音ミクの音楽と花火が夜空を彩る特別な一夜！“初音ミク Happy 16th Birthday” 『Music & Fire Works』- Time Capsule

初音ミクの楽曲と日本最高峰の花火師、ドローンショーチームが手がける一夜限り、ライブさながらの特別な音楽×花火×ドローンイベント「“初音ミク Happy 16th Birthday” 『Music & Fire Works』- Time Capsule -」のチケット一般発売をスタートしました。

さらに、チケット一般発売開始を記念して、2024年3月31日(日)までの期間、イベントキービジュアルを使用した『非売品B0ポスター』が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

“初音ミク Happy 16th Birthday” 『Music & Fire Works』- Time Capsule -

チケット一般発売開始を記念して、以下の情報を一挙公開しました。

・ピアプロキャラクターズの6人のイベントオリジナル描き下ろしイラスト!

・非売品ポスタープレゼント公式Xフォロー&リポストプレゼントキャンペーン開催!

・イベント販売グッズ情報第一弾公開!

・イベントサブタイトルをテーマにしたティザーPV第二弾公開!

◆チケット一般発売

販売開始日時:2024年3月13日(水)10:00〜

※先着のため無くなり次第終了となります。

▼各種プレイガイドはこちら

ローソンチケット:

https://l-tike.com/mikuhanabi16th/

(Lコード:34337)

イープラス :

https://eplus.jp/mikuhanabi16th/

チケットぴあ :

https://w.pia.jp/t/mikuhanabi16th/

楽天チケット :

https://r-t.jp/mikuhanabi16th

CNプレイガイド :

https://www.cnplayguide.com/mikuhanabi16th/

チケットボード :

https://ticket.tickebo.jp/sn/mikuhanabi16th_ip

※詳細は各販売サイトを確認してください

公式サイトURL:

https://mikuhanabi16th.com

「横浜SUGOI花火 X / Twitter」アカウント:

「“初音ミク Happy 16th Birthday” 『Music & Fire Works』- Time Capsule -」とは

ミク花火特徴

本イベントは、初音ミクの楽曲と日本最高峰の花火師、ドローンショーチームが手がける一夜限りの特別な花火イベントです。

◆ライブさながらのセットリストと特別構成した花火・特殊効果演出

ライブさながらのセットリストにあわせて、今回のイベントと楽曲のために構成された花火や特殊演出が会場中を彩ります。

サブタイトル - Time Capsule -には、「これまでの初音ミクとの思い出」と「これから生み出される初音ミクとのミライ」を花火という心に残るタイムカプセルの形に見立て、世界中のファンの空と心に残すことをイメージしました。

花火と音楽を通して、初音ミクとの16年間の思い出を掘り起こし、また初音ミクとのこれからのミライに向けた希望を世界中でつながる空に埋める。

- Time Capsule -のサブタイトルが示す通り「現在進行系の初音ミクとの思い出とミライ」を彩る永続的かつ重厚な体験をお届けします。

打ち上げ花火が彩る夜が、これから先の未来でも皆さんの心に残る大切な一日となること間違い無しです。

◆会場ステージには初音ミクの出演も予定

※バーチャル・シンガー/クリエイター本人の歌唱やダンスといったパフォーマンスはございません。

初音ミクの楽曲はもちろん、初音ミクとピアプロキャラクターズとの楽曲も披露される予定です。

楽曲数は約20曲を予定しています。

◆全力参加できる花火イベント

本イベントはペンライトの使用や声出しOKです。

音楽フェスやライブさながらの音づくりにこだわった音響システムを採用。

一夜限りの特別な音楽×花火イベントを全力で楽しめます。

花火総合演出 平山 英雄氏を筆頭に協力花火会社7社が決定!

◆花火総合演出 平山 英雄

H2 Show Design Associates LLC

◆花火会社(五十音順)

1. 菊屋小幡花火店

2. 三遠煙火

3. 信州煙火工業

4. ハナビヨコハマ

5. 紅屋青木煙火店

6. マルゴー

7. 山崎煙火製造所

◆ドローン演出

株式会社レッドクリフ

ピアプロキャラクターズ6人のイベントオリジナル描き下ろしイラストを公開

ミク花火描き下ろし立ち絵

初音ミクを含むピアプロキャラクターズ6人のイベントオリジナル描き下ろしイラストを公開しました。

本イベントのメインとなる花火やお祭りをイメージした、和風テイストのオリジナル衣装を纏った6人の立ち絵となります。

制作は人気イラストレーターの「つるしまたつみ」氏が担当。

イベントサブタイトルをテーマにしたティザーPV第二弾公開

イベントサブタイトル「- Time Capsule -」(タイムカプセル)をテーマにしたティザーPV第二弾を公開しました。

「これまでの初音ミクとの思い出」と「これから生み出される初音ミクとのミライ」を花火(タイムカプセル)というテーマに載せて表現したティザーPV。

制作は有名VtuberのMVなど人気動画を数多く手掛ける動画クリエイター山下 諒氏が担当。

公式Xフォロー&リポストで「非売品ポスター」が当たるキャンペーン開催!

チケット一般発売を記念して、イベントキービジュアルを活かした「非売品限定ポスター」がプレゼントされる公式Xフォロー&リポストキャンペーンを開始します。

「横浜SUGOI花火 X / Twitter」アカウント(

)をフォローし、本キャンペーン対象のポストをリポストした方の中から抽選で5名様に「非売品限定ポスター」をプレゼントします

<応募方法>

1. 「横浜SUGOI花火 X / Twitter」アカウント(@YH_SUGOI_HANABI)をフォロー

2. 該当ポストをリポスト

イベントオリジナル販売グッズ情報第一弾公開!

グッズ情報第一弾

イベントオリジナル販売グッズ情報の第一弾を公開しました!

人気イラストレーター「Aちき」氏描き下ろしの本イベントのキービジュアルをフューチャーした素敵なグッズの数々をぜひ当日会場で手に入れてください。

※今後も追加のグッズ情報の公開を予定しています。

◆イベントオリジナル販売グッズ情報第一弾ラインナップ

・オフィシャルTシャツ

・ポッケ付きマフラータオル

・トートバッグ

・ペンライト

・法被

◆事前予約決済・当日会場受け取りサービスについて

販売グッズについては、対象の期間内に注文いただいたグッズをイベント当日、会場にてお受け取りいただけるサービスを提供予定です。

注文いただいたグッズは当日、会場内の専用窓口にてお受け取りいただけます。

公演詳細

イベント名:“初音ミク Happy 16th Birthday”

『Music & Fire Works』- Time Capsule -

日程 :2024年4月26日(金曜日) 開場:15:00/開演:19:00〜(予定)

会場 :横浜・山下ふ頭 岸壁(神奈川県横浜市中区山下町)

主催 :“初音ミク Happy 16th Birthday” 『Music & Fire Works』

実行委員会

主管 :横浜SUGOI花火制作委員会

特別協力 :クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

後援 :横浜市、一般社団法人 横浜港ハーバーリゾート協会

協力 :一般社団法人 横浜港振興協会

【チケット情報】

3月13日(水)10:00より各プレイガイドにて一般発売を開始しています。

※花火観覧会場への来場ならびにお車での来場はご遠慮ください。

販売期間:3月13日(水)10:00 〜 4月25日(木)23:59

※詳細は受付先プレイガイドのページを確認してください。

<チケット券種>

※全席指定

※各チケット料金には消費税10%が含まれています。

※チケットに含まれる限定グッズ(扇子)以外の、トートバッグ、タオル、サイリウムは本イベントにて通常販売される物販品と同一です。

SSバンドル席

■SSバンドル席(バンドルチケット限定グッズ 扇子+トートバッグ、タオル付き)

¥16,390

■SS席

¥9,900

■S席

¥8,900

■A席

¥7,900

■市民割チケット(横浜市民限定販売)

¥5,900

※A席相当の席となります。

※横浜市民の方のみ購入可能です。

※横浜市内のローソン/ミニストップ店舗にあるLoppiのみでの販売となります。

■プレミアム4名席(バンドルチケット限定グッズ 扇子+トートバッグ、タオル、サイリウム付き)

¥100,000

■カメラマンチケット

¥15,000

※背の高い三脚を使用しての写真撮影が可能なエリアです。

お座席はございません。

■車椅子席(本人+同伴者2名)

¥27,000

・チケットは1人4枚まで

・受付期間前は、受付画面が表示されない場合があるので、受付開始後に確認してください。

・お申込みには各プレイガイドでの会員登録(無料)が必要です。

・受付詳細につきましては、各プレイガイドの受付画面にて確認してください。

※開催に際しては、全席を有料指定席にすることにより入退場時の混乱を最小限に抑え、安心安全な運営を行います。

※天候や地震の発生によってやむを得ずイベントを中止・中断する場合があります。

所轄の警察・消防の指示を仰ぎ、お客様の安全を第一に考えます。

※天候により花火打上げ、ドローンショーは開催できない場合もあります。

※荒天の場合は中止、または天候により一部演出(ドローンショー)が開催できない場合があります。

