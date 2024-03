砂糖ゆきさんによる描き下ろしイラスト！山口青旭堂｢京都のパンでメモリーカードゲーム｣

山口青旭堂が製作した新しい京都みやげ『京都のパンでメモリーカードゲーム』が、Makuakeに登場しました。

京都のパンでメモリーカードゲーム

商品名:『京都のパンでメモリーカードゲーム』

価格 :2,420円(税込)

内容 :カード76枚

(パン60枚(30柄×2枚)・パン屋さん10枚(5柄×2枚)・フリーカード6枚)

パン屋さんとパンの紹介付き取扱説明書 1枚

サイズ:ケース 133×133×33mm

カード 65×65mm

素材 :ケース・カード 紙

※日本製

商品誕生背景

長年京都の観光業に携わってきた絵はがき屋が、京都の身近にあるたくさんの“ステキ”をお土産にできればという思いから、消費量日本一にもなった京都のパンで商品を企画。

たくさんあるパン屋さんの中でも地元の人に愛され続ける「町のパン屋さん」5軒にご協力いただき、パンをイラストにした神経衰弱のカードゲームをつくりました。

新しい京都みやげの登場です。

商品の特徴

*京都で長年愛される「町のパン屋さん」5軒

ご協力いただいたササキパン・大正製パン所・天狗堂海野製パン所・まるき製パン所・マンハッタンさんは、京都で人気の町のパン屋さんで100年越えのパン屋さんもあります。

どのパン屋さんも素朴で懐かしいパンのおいしさと、幸せな気持ちになるお店の雰囲気は地元の方だけでなく観光客の方にも大人気です。

*砂糖ゆきさんによる描き下ろしイラスト

眺めるだけでしみじみと幸せになるかわいいイラストは、料理や食材などの“おいしい”イラストを数多く描かれているイラストレーター砂糖ゆきさんによる描き下ろしです。

パンだけでなく、お店やパンの名前も描いていただいたかわいいカードは、飾ったり、癒されたり、楽しみ方もいろいろです。

*世代を越えて楽しめるシンプルなカードゲーム

シンプルな神経衰弱のカードゲームなので、お子さんからご年配の方までが一緒に楽しめます。

同じあんぱんでもお店によって違うことや、このパンが食べてみたい、このパンのことを知っているなど、おいしい会話をしながら楽しい時間を過ごしていただけます。

*大人でも欲しくなるカードゲーム

神経衰弱のカードゲームというとお子さんのゲームというイメージですが、京都の町のパン屋さんのパンが描かれたカードは、京都好き、パン好き、紙もの好き、かわいいもの好きな方と、幅広い方に手に取っていただけるカードゲームと同時に、京都の新しいお土産でもあります。

神経衰弱ゲームを楽しもう!

パンとお店のかわいいイラスト

Makuakeプロジェクト概要

開始日: 2024年3月13日(水)〜5月7日(火)

URL :

https://www.makuake.com/project/kyoto_bread_memory_card_game/

京都のパンでメモリーカードゲーム(2)

5軒のパン屋さんのカード全種

