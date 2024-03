スイカの美容成分を贅沢に配合！WagaMama「Lycomid(リコミド) スキンアップデートE｣

WagaMamaは、独自開発のスイカ由来成分を贅沢に配合した美容液「Lycomid(リコミド) スキンアップデートE」をスイカ通販専門店「あまいスイカ」にて販売開始しました。

WagaMama「Lycomid(リコミド) スキンアップデートE」

商品名 : Lycomid スキンアップデートE

通常価格 : 13,178円(税込) ※送料無料

販売ページURL:

https://amaisuika.com/products/detail/126

商品が届いたあと、お客様の手元で付属品のリコピンを混ぜていただくことで、美容液の色が白色から赤色に変化します。

スイカの恵みをお肌に。

贅沢なスイカ由来成分で肌がよろこぶ瞬間を、楽しめます。

スイカの美容成分が今、世界中で注目されていることをご存知ですか?

これまで沢山のエイジングケア(※)化粧品を試してきた方にこそ効果を実感してほしい、スイカ由来の成分をふんだんに使用した「高保湿エイジングケア(※)美容液」です。

スイカ通販専門店「あまいスイカ」を運営している株式会社WagaMamaが、本気でスイカ由来の美容液を開発しました。

渾身の一本を、自信を持ってお届けします。

※年齢に応じたケア

Lycomid スキンアップデートEの特徴

<現在のスイカの祖先にあたる「カラハリメロン」の種子から抽出したオイルを使用>

カラハリメロンは、地球上で最も乾燥した場所として知られている、南部アフリカのカラハリ砂漠に由来しています。

その地域の狩猟採集民族サン人は砂漠を旅する際、とてつもない乾燥と強い日光から肌を守るためにこの油を利用していました。

ウォーターメロンシードオイル(スイカ種子油)は、「若さを保つ」ビタミンE(※1) の含有量がとても多く、アルガンオイルやサボテンオイルの約3〜4倍と言われています。

それに加えてリノール酸が高濃度で含まれており、素早く肌に吸収され、抗炎症・高保湿作用が期待できることから、いま世界中で注目されています。

少しとろみのある美容液タイプで、毎日のスキンケアに使えます。

※1 トコフェロール量のこと

<「赤ちゃんでも使える」を目指した、肌にやさしい美容液>

Lycomid スキンアップデートEは、赤ちゃんでも使える美容液を目指し、肌へのやさしさをとことん追求しました。

肌を健康に保つため、以下の成分を配合していません。

[合成界面活性剤、鉱物油、人工香料、人工着色料、パラベン]

<お客様の手で完成させる美容液>

お客様の手元で付属品のリコピンを混ぜていただくことで、美容液の色が白色から赤色に変化します。

リコピンは劣化しやすい非常にデリケートな成分のため、初めて使用する際にお客様の手元で3〜5滴ほど本商品と混ぜて使用いただくことを推奨しています。

付属品のリコピンを混ぜる過程

<注目の配合成分>

ナイアシンアミド、プロテオグリカン、ビタミンC誘導体(ビスグリセリルアスコルビン酸)、EGF(ヒトオリゴペプチド-1)、3種のヒト型セラミド(セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP)

