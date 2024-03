6か月継続ごとに店舗で使える珈琲チケット2枚をプレゼント！にしむら珈琲店 コーヒー豆の定期便

2023年、創業76年を迎えるにしむら珈琲店は、コーヒー豆の定期便をスタートします。

にしむら珈琲店 コーヒー豆の定期便

商品名称:「コーヒー定期便200g×2袋」

商品内容:「にしむらオリジナルブレンド200g」+「月替わりのストレートコーヒー200g」

商品価格: 3,650円(税込)

URL :

https://kobe-nishimuracoffee.shop/?tid=4&mode=f33

にしむら珈琲店のコーヒー定期便とは

地元神戸を中心に9店舗を構える「にしむら珈琲店」では全店で1日に約8,000杯の珈琲をお客さまに提供しています。

世界中の生産地から取り寄せられる生豆はそれぞれの銘柄の最上級のランクの物を選りすぐり、1868年にドイツで創立された「プロバット社」の焙煎機を使用し、2か所の工房で自社焙煎しています。

ベテランの職人が長年積み上げてきた経験と知識、感覚を頼りに、農作物である豆の個性や特徴を最大限に引き出せるよう五感を研ぎ澄ませて日々調整しています。

珈琲店の味わいを自宅に居ながら楽しめる定期便です。

定期便の概要

定期便ではにしむら珈琲店の顔とも言える定番の「にしむらオリジナルブレンド」と、「月替わりのストレートコーヒー」の2種類(200g×2)をクロネコゆうパケットにてお届けします。

粉挽きでのお届けを希望される場合は、利用の器具に合わせ4種類の挽き目から選べます。

毎月月末までのお申し込みで、翌月の第2金曜日に発送します。

以降は毎月定期的に自宅のポストにコーヒーが届きます。

スキップや途中解約も可能です。

定期便のメリット

・毎回の注文の手間が省けます

・ポストに投函され、受取りの手間が不要です

・職歴60年の職人を筆頭にベテランの職人が焙煎した珈琲を自宅に居ながら味わえます

・普段手に取らないような色々な種類の珈琲を試すことができます

・珈琲についての読み物とプチギフトが付いてきます

そして、特筆すべき特典は6か月継続ごとに「にしむら珈琲店」のオリジナルブレンドを注文いただける珈琲チケットが2枚付いてくることです。

普段は気軽に自宅で喫茶店と同じ珈琲を…、そしてたまには店舗でプロが淹れた珈琲を召し上がっていただける、そんな二度美味しいにしむら珈琲店の「コーヒーの定期便」です。

有効期限はありませんので、神戸旅行の際にお使いいただくことや、神戸や大阪近郊のご友人にお渡しいただくことも可能です。

