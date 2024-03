ハンドメイド雑貨が好きなだけ作れちゃう、とっても愛らしいリラックマのシーリングスタンプに立体タイプがやってきた。リラックマがぷっくり浮き出るめちゃカワなスタンプであなただけの作品を生み出そう。インターネットのはんこ屋さん「印鑑はんこSHOPハンコズ」に大人も子どもも大好きなリラックマのキャラクターたちを楽しめるシーリングスタンプが登場。今度のシーリングスタンプはなんと3D! 立体的なスタンプでキャラクターを楽しむことができる。

キャンドルの炎でワックスを溶かし、垂らしたところにスタンプをギュッと押す。封筒やカード、贈り物のラッピングなど様々なアレンジができて人気急上昇中のシーリングスタンプ。InstagramなどのSNSでもとても人気で、多くのファンがさまざまなアレンジでオリジナルの雑貨を作って楽しんだりしている、今注目のハンドメイドだ。「リラックマ 3Dシーリングスタンプ」は、2022年11月より販売している「リラックマ シーリングスタンプセット」シリーズより登場した、立体タイプのシーリングスタンプ。キャラクターが浮き出てそこにいるかのように立体的に表現されるのが特徴で、大人も子どもも大好きなリラックマのキャラクターを溶かしたワックスにギュッと刻印することで、とってもキュートなリラックマ柄の立体シーリングスタンプを楽しむことができる。リラックマはもちろん、リラックマの仲間のキイロイトリ、コリラックマ、チャイロイコグマまで、デザインは全部で8種類。眺めているだけで心が緩みそうなとってもかわいいデザインから選ぶことができる。セットには、直径25ミリの真鍮製のシーリングスタンプの印面、8色から選べるかわいいハンドルが各1個。さらに14色から選べるワックスが50粒、ワックスを熱するためのスプーンが付属。リラックマと仲間たちがなかよく食事をしているかわいくておしゃれなオリジナルパッケージ付きで、リラックマファンには至れり尽くせり♪封かんやメッセージカード、ラッピングにはもちろん、キーホルダーやアクセサリー作りなど、工夫次第でいろいろな楽しみ方ができる。ハンドメイド好きさんだけでなく、あまり手芸などに親しみのない方にも気軽に楽しめるのがシーリングスタンプ。やってみたらハマっちゃう、楽しいひと手間をリラックマと一緒に味わってみてね。※本製品は個人の趣味の範囲でお楽しみください。刻印された対象物を販売することは契約により固く禁じられております。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.