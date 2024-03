フェリシモが展開する【手づくりキットのクチュリエ】から、『すみっコぐらし』羊毛フェルトで作るすみっコ弁当のキットが新登場! さっそく商品をチェックしよう!『すみっコぐらし』は、優しい色遣いで描かれたゆる可愛いキャラクターと、可愛いだけじゃないちょっぴりネガティブでシュールな設定で、子どものみならず大人たちをも魅了している人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、2022年に10周年を迎えた。

そんな『すみっコ』たちがお弁当箱にギュギュッと集まる新商品「クチュリエ×すみっコぐらし 羊毛フェルトで作る すみっコ弁当の会」が、現在販売中!すみっコやみにっコはもちろんのこと、お弁当ケース、スプーン、きゅうり、タコさんウインナー、おにぎり、ポテトサラダ、卵焼き、ミニトマトとお弁当グッズ&定番おかずも勢ぞろい。羊毛をサクサク刺すだけで、賑やかで可愛いお弁当が完成する。また、すみっコや定番おかずをお皿に並べると、豪華な一皿を演出することも! 自分好みの可愛らしいディスプレイで楽しんでも良さそうだ。新作キットで、キュートなすみっコ弁当を自分の手で作っちゃおう!(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.