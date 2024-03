『ジャイガ』フォーリミ、オーラル、優里、キタニタツヤ、coldrain、yama、FRUITS ZIPPERら第1弾アーティスト15組発表

7月20日(土)、21日(日)に大阪・舞洲スポーツアイランド 特設会場にて開催される『SAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』に、04 Limited SazabysやTHE ORAL CIGARETTES、優里など15組が出演すると発表された。

昨年、2日間で55,000人を動員した音楽フェスティバル『ジャイガ』こと『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL』。第1弾アーティストとして出演が発表されたのは、imase、キタニタツヤ、Crossfaith、coldrain、サバシスター、THE ORAL CIGARETTES、This is LAST、Nothing's Carved In Stone、04 Limited Sazabys、FRUITS ZIPPER、MY FIRST STORY、マルシィ、moon drop、yama、優里の15組。

今年は例年と違った会場の仕様になるが、常連も今年初めての参加者も快適に楽しめるように、準備を進めているとする。公式Xのスペースやインスタライブにて、定期的に意見交換をできる「ジャイガMEETING」も開催中。音楽だけに捉われず、アート、フードなどトータルエンターテイメントを目指す。

2日券の最速先着先行は、4月7日(月)23:59までイープラスにて受付中。