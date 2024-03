音楽フェス「コウベ メロウ クルーズ 2024」神戸メリケンパークで、出演アーティスト＆チケット情報

音楽フェス「コウベ メロウ クルーズ 2024(KOBE MELLOW CRUISE 2024)」が、2024年5月25日(土)・26日(日)に兵庫・神戸メリケンパーク 特設会場にて開催される。

音楽フェス「コウベ メロウ クルーズ」とは

2022年に初開催された「コウベ メロウ クルーズ」は、海風が漂う神戸港の心地良い空間の中で、音楽を中心にアートやファッション、ダンス、フードなど様々なカルチャーを楽しめる都市型音楽フェス。

WILYWNKA&YENTOWNがヘッドライナーに

3回目の開催となる2024年度は、変態紳士クラブのラッパーも務めるWILYWNKA(ウィリーウォンカ)、ヒップホップクルーのYENTOWN(イエンタウン)がヘッドライナーとして登場。このほか、加藤ミリヤや清水翔太、BMSG POSSE、SIRUP、STUTS、ゆるふわギャングらが出演予定となっている。

出演アーティスト

■5月25日(土)

WILYWNKA≪HEAD LINER≫/guca owl/IO/Kvi Baba/Novel Core/tofubeats feat. Aile The Shota,Neibiss/Yo-Sea/3House/加藤ミリヤ/清水翔太/ゆるふわギャング/Young Coco(opening act)and more...!



■5月26日(日)

YENTOWN(Awich/JNKMN/kZm/MonyHorse/PETZ/U-LEE)≪HEAD LINER≫/

BMSG POSSE(SKY-HI/Novel Core/Aile The Shota/edhiii boi/REIKO)/CHICO CARLITO/JP THE WAVY/Kaneee/LANA/MFS/OMSB/SIRUP/Skaai/STUTS/MARIA(opening act)and more...!

開催概要

「コウベ メロウ クルーズ 2024」

開催日:2024年5月25日(土)・26日(日)

時間:開場 10:00 / 開演 11:00

会場:神戸メリケンパーク 特設会場



チケット



先着受付期間:〜2024年4月1日(月)23:59

受付:イープラス

価格:

■通常チケット

・2DAYS TICKET 23,000円

・2DAYS TICKET(タオル付) 25,000円

・1DAY TICKET 12,000円

・1DAY TICKET(タオル付) 14,000円

■VIPチケット

・1DAY VIP TICKET 22,000円

※入場料込、VIP専用ラウンジ・VIP専用トイレ利用可能、各ステージVIP専用観覧エリア入場可能、ウェルカムドリンク1杯付、クローク無料。

・1DAY VIP TICKET(タオル付) 24,000円

※入場料込、VIP専用ラウンジ・VIP専用トイレ利用可能、各ステージVIP専用観覧エリア入場可能、ウェルカムドリンク1杯付、クローク無料。限定カラーのタオルが1枚付属(当日会場で受け渡し)。

・1DAY VIP PREMIUM ペア TICKET 66,000円

※VIPラウンジ内に専用席を用意。入場料(2名)込、VIP専用ラウンジ・VIP専用トイレ利用可能、各ステージVIP専用観覧エリア入場可能、クローク無料、ウエルカムドリンク2杯/フードチケット2枚付。限定カラーのタオルが2枚付属(当日会場で受け渡し)。

※デリバリーサービス有:フードエリアのメニューをVIPラウンジ内でスタッフが提供(時間帯・メニュー限定)。

