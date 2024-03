ポケモン公式ベビーブランド「モンポケ」の新商品が掲載された「monpoké 2024 SPRING/SUMMER LOOKBOOK」がモンポケ公式HPで公開されました。

2024年春夏は、乳幼児向けのシーズンアパレルやブランド初の知育絵本など、注目のアパレルや雑貨が続々登場します☆

モンポケ「monpoké 2024 SPRING/SUMMER LOOKBOOK」

2019年に誕生したポケモン公式ベビーブランド「モンポケ」

小さなお子さん向けのさまざまな商品を展開しているブランドです。

そんなモンポケの2024年春夏新作が掲載された「monpoké 2024 SPRING/SUMMER LOOKBOOK」がモンポケ公式HPで公開されました☆

2024年春夏シーズンの新商品として、夏にぴったりの水遊びやプール、海などで使えるグッズや、

子ども用甚平などもラインナップ。

ブランド初となる知育絵本も発売されます。

掲載商品は順次展開される予定。

今回は「monpoké 2024 SPRING/SUMMER LOOKBOOK」に掲載されている一部商品を紹介します☆

モリシタ「お昼寝布団7点セット」

モリシタから発売中の「お昼寝布団7点セット」は、敷布団カバーの身長計デザインが特徴的。

赤ちゃんの成長をかわいく写真に残せるお昼寝布団をはじめとするグッズがそろった7点セットです!

小学館「〈0歳からのモンポケえほん〉ぴかぴか とことこ」

小学館からは、ピカチュウがプリントされた丸いボールを転がす、知育しかけ絵本が登場。

乳幼児の研究を行う東京大学・開一夫教授の監修のもと、赤ちゃんの視覚や聴覚や触覚を刺激する工夫を取り入れた絵本です☆

春夏にぴったりのアパレルに、寝具や知育絵本も登場。

2024年春夏の新商品が掲載された、モンポケ「monpoké 2024 SPRING/SUMMER LOOKBOOK」の紹介でした☆

