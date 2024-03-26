伊藤ハムが販売する「The GRAND アルトバイエルン」の初となる単独キャンペーンとして「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへご招待キャンペーン」を開催。

The GRAND アルトバイエルンシリーズを購入して応募することで、総計7,300名にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの貸切ナイト招待や美味しいお肉などが当たります☆

The GRAND アルトバイエルン「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへ招待キャンペーン」

期間・応募締切：2024年4月1日（月）〜7月31日（水）※当日消印有効

対象商品：The GRAND アルトバイエルン（117g、117g×2、136g、156g、409g、468g）のほか、「熟成ウインナー市場購買金額シェアNo.1マーク」の付いている「The GRAND アルトバイエルン」は、すべてキャンペーン対象

応募方法：対象商品の表面に印刷された「熟成ウインナー市場購買金額シェアNo.1マーク※」を切り取り、専用応募ハガキまたは郵便ハガキで希望のコースに必要な点数分を貼り付けて、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、希望のコースを明記のうえ応募

※1人何口でも応募可能、ハガキ1枚につき応募は1口

応募先：〒277-8691 日本郵便株式会社 柏郵便局 私書箱第11号

伊藤ハム The GRANDアルトバイエルン 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 貸切ナイトへご招待キャンペーン」係

当選数・景品：総計7,300名

伊藤ハムが販売する「The GRAND アルトバイエルン」の初の単独キャンペーンとして「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへご招待キャンペーン」を開催。

The GRAND アルトバイエルンシリーズを購入して応募すると、抽選でユニバーサル・スタジオ・ジャパンの貸切ナイトへの招待が当たります！

総計7,300名に当たるプレゼント内容は「USJ貸切ナイトへ行こう！」コース以外も豪華な景品が充実。

焼いて美味しいお肉やThe GRAND アルトバイエルン12袋セットが当たる「おいしいお肉を食べよう！」コースも選んで応募できます。

キャンペーン企画の対象商品「The GRAND アルトバイエルン」は、「コク」「深み（余韻）」を楽しめるウインナー。

皮の食感やジューシー感だけではなく、お肉を「72時間熟成」して、肉本来の旨みが最大限に引き出されています☆

USJ貸切ナイトへ行こう！コース

コース内容・当選数：

No.1マーク 14点（4名 Aコース）：500組 2,000名（スーパー・ニンテンドー・ワールドTM 入場確約券付き）No.1マーク 8点（2名 Bコース）：500組 1,000名（スーパー・ニンテンドー・ワールドTM 入場確約券付き）No.1マーク 12点（4名 Cコース）：500組 2,000名No.1マーク 6点（2名 Dコース）：1,000組 2,000名

招待日：2024年11月30日（土）19:00〜22:00（14時から入場可能）

※19:00から22:00までスーパー・ニンテンドー・ワールドTMへの入場はAコース・Bコースの方限定

4名または2名分のユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトが当たる「USJ貸切ナイトへ行こう！」コース。

スーパー・ニンテンドー・ワールドの入場確約券が付いたコースも選べます☆

おいしいお肉を食べよう！コース

雪室熟成和牛サーロインステーキ用200g×3枚

コース内容・当選数：

No.1マーク6点 Eコース：雪室熟成和牛サーロインステーキ用200g×3枚 100名No.1マーク3点 Fコース：雪室熟成和牛焼肉用350g 100名No.1マーク1点 Gコース：The GRAND アルトバイエルン12袋セット 100名

「おいしいお肉を食べよう！」コースでは豪華なお肉やThe GRAND アルトバイエルンをプレゼント。

焼いて美味しい「雪室熟成和牛サーロインステーキ用」や「雪室熟成和牛焼肉用」のほか

The GRAND アルトバイエルンが当たるコースは12袋セットとなっており、アルトバイエルン好きにはたまらない内容です！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへの招待やお肉などが当たるキャンペーン。

The GRAND アルトバイエルンの「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへ招待キャンペーン」は、2024年4月1日〜7月31日までの期間で開催です☆

※画像はイメージです。商品のデザインは変更する場合があります。

※TM & © Universal Studios. All rights reserved. CR24-0842

※伊藤ハム株式会社はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコーポレート・マーケティング・パートナーです。

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