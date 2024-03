伊藤ハムが販売する「The GRAND アルトバイエルン」の初となる単独キャンペーンとして「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへご招待キャンペーン」を開催。

The GRAND アルトバイエルンシリーズを購入して応募することで、総計7,300名にユニバーサル・スタジオ・ジャパンの貸切ナイト招待や美味しいお肉などが当たります☆

The GRAND アルトバイエルン「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへ招待キャンペーン」

期間・応募締切:2024年4月1日(月)〜7月31日(水)※当日消印有効

対象商品:The GRAND アルトバイエルン(117g、117g×2、136g、156g、409g、468g)のほか、「熟成ウインナー市場購買金額シェアNo.1マーク」の付いている「The GRAND アルトバイエルン」は、すべてキャンペーン対象

応募方法:対象商品の表面に印刷された「熟成ウインナー市場購買金額シェアNo.1マーク※」を切り取り、専用応募ハガキまたは郵便ハガキで希望のコースに必要な点数分を貼り付けて、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、希望のコースを明記のうえ応募

※1人何口でも応募可能、ハガキ1枚につき応募は1口

応募先:〒277-8691 日本郵便株式会社 柏郵便局 私書箱第11号

伊藤ハム The GRANDアルトバイエルン 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 貸切ナイトへご招待キャンペーン」係

当選数・景品:総計7,300名

伊藤ハムが販売する「The GRAND アルトバイエルン」の初の単独キャンペーンとして「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへご招待キャンペーン」を開催。

The GRAND アルトバイエルンシリーズを購入して応募すると、抽選でユニバーサル・スタジオ・ジャパンの貸切ナイトへの招待が当たります!

総計7,300名に当たるプレゼント内容は「USJ貸切ナイトへ行こう!」コース以外も豪華な景品が充実。

焼いて美味しいお肉やThe GRAND アルトバイエルン12袋セットが当たる「おいしいお肉を食べよう!」コースも選んで応募できます。

キャンペーン企画の対象商品「The GRAND アルトバイエルン」は、「コク」「深み(余韻)」を楽しめるウインナー。

皮の食感やジューシー感だけではなく、お肉を「72時間熟成」して、肉本来の旨みが最大限に引き出されています☆

USJ貸切ナイトへ行こう!コース

コース内容・当選数:

No.1マーク 14点(4名 Aコース):500組 2,000名(スーパー・ニンテンドー・ワールドTM 入場確約券付き)No.1マーク 8点(2名 Bコース):500組 1,000名(スーパー・ニンテンドー・ワールドTM 入場確約券付き)No.1マーク 12点(4名 Cコース):500組 2,000名No.1マーク 6点(2名 Dコース):1,000組 2,000名

招待日:2024年11月30日(土)19:00〜22:00(14時から入場可能)

※19:00から22:00までスーパー・ニンテンドー・ワールドTMへの入場はAコース・Bコースの方限定

4名または2名分のユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトが当たる「USJ貸切ナイトへ行こう!」コース。

スーパー・ニンテンドー・ワールドの入場確約券が付いたコースも選べます☆

おいしいお肉を食べよう!コース

雪室熟成和牛サーロインステーキ用200g×3枚

コース内容・当選数:

No.1マーク6点 Eコース:雪室熟成和牛サーロインステーキ用200g×3枚 100名No.1マーク3点 Fコース:雪室熟成和牛焼肉用350g 100名No.1マーク1点 Gコース:The GRAND アルトバイエルン12袋セット 100名

「おいしいお肉を食べよう!」コースでは豪華なお肉やThe GRAND アルトバイエルンをプレゼント。

焼いて美味しい「雪室熟成和牛サーロインステーキ用」や「雪室熟成和牛焼肉用」のほか

The GRAND アルトバイエルンが当たるコースは12袋セットとなっており、アルトバイエルン好きにはたまらない内容です!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへの招待やお肉などが当たるキャンペーン。

The GRAND アルトバイエルンの「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへ招待キャンペーン」は、2024年4月1日〜7月31日までの期間で開催です☆

※画像はイメージです。商品のデザインは変更する場合があります。

※TM & © Universal Studios. All rights reserved. CR24-0842

※伊藤ハム株式会社はユニバーサル・スタジオ・ジャパンのコーポレート・マーケティング・パートナーです。

モンスターハンターの世界を体験できるグッズ&メニュー!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2024』 モンスターハンターの世界を体験できるグッズ&メニュー!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2024』 続きを見る

『僕のヒーローアカデミア』の世界を楽しめるグッズ&メニュー!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2024』 『僕のヒーローアカデミア』の世界を楽しめるグッズ&メニュー!ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2024』 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 貸切ナイト招待や美味しいお肉が総計7,300名に当たる!The GRAND アルトバイエルン「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン貸切ナイトへ招待キャンペーン」 appeared first on Dtimes.