■『FLOW THE FESTIVAL 2024』は、6月29・30日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催!

FLOWが6月29・30日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催する『FLOW THE FESTIVAL 2024』の追加出演者が発表された。

『FLOW THE FESTIVAL 2024』は、7月で20周年イヤーの締めくくりを迎えるFLOWが20周年の集大成として、ロックバンドが創るアニソンロックフェスと銘打って行うライブイベント。

このたび、6月29日公演にテレビアニメ『お嬢と番犬くん』のオープニングテーマやアニメ『月刊少女野崎くん』など数多くのアニソンを手掛けているオーイシマサヨシ、6月30日公演にアニメ『マッシュル-MASHLE-』主題歌「Bling-Bang-Bang-Born」が海外でも人気を博しているCreepy Nuts、FLOWとは20年来の仲であり、アニメ『コードギアス』のコラボ楽曲をリリースしたFLOWには欠かせない存在であるORANGE RANGEが出演が決定。

ウェカムアクトとして、6月29日はFLOWのTAKEが楽曲提供をしている『from ARGONAVIS』から伊藤昌弘(七星蓮 役)、日向大輔(五稜結人 役)、小笠原仁(旭那由多 役)、秋谷啓斗(曙涼 役)、宮内告典(界川深幸 役)、6月30日はTVアニメ『弱虫ペダル GRANDE ROAD』の楽曲など数多くのアニメソングを担当しているROOKiEZ is PUNK’Dが登場することも発表された。

また、VIPチケットの特典となるグッズがお風呂グッズ、2DAYのVIPチケットの特典は特製パジャマになることも発表された。

なお、各アーティストのファンクラブ先行、各種チケット先行が実施中。その他、詳細はイベント特設サイトで。。

ライブ情報

『FLOW THE FESTIVAL 2024』

06/29(土)神奈川・ぴあアリーナMM

出演:GRANRODEO、SPYAIR、KEYTALK、オーイシマサヨシ and more

06/30(日)神奈川・ぴあアリーナMM

出演:SCANDAL、BURNOUT SYNDROMES、Creepy Nuts、ORANGE RANGE and more

『FLOW THE FESTIVAL 2024』特設サイト

https://flow-official.jp/cam/flowthefestival2024/

FLOW OFFICIAL SITE

https://www.flow-official.jp/