ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）

予想 0.3% 前回 0.78%（前月比)



ロジャース加中銀上級副総裁、講演



21:30

米耐久財受注（速報値）（2月）

予想 0.8% 前回 -6.2%（前月比)

予想 0.4% 前回 -0.4%（輸送除くコア・前月比)



22:00

米住宅価格指数（1月）

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)



米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）

予想 6.5% 前回 6.13%（前年比)



23:00

米リッチモンド連銀製造業指数（3月）

予想 -4.0 前回 -5.0



米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）

予想 106.9 前回 106.7



27日

2:00

米5年債入札（670億ドル）





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