ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）
予想 0.3% 前回 0.78%（前月比)
ロジャース加中銀上級副総裁、講演
21:30
米耐久財受注（速報値）（2月）
予想 0.8% 前回 -6.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.4%（輸送除くコア・前月比)
22:00
米住宅価格指数（1月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想 6.5% 前回 6.13%（前年比)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想 -4.0 前回 -5.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）
予想 106.9 前回 106.7
27日
2:00
米5年債入札（670億ドル）
※予定は変更されることがあります。
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）
予想 0.3% 前回 0.78%（前月比)
ロジャース加中銀上級副総裁、講演
21:30
米耐久財受注（速報値）（2月）
予想 0.8% 前回 -6.2%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.4%（輸送除くコア・前月比)
22:00
米住宅価格指数（1月）
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想 6.5% 前回 6.13%（前年比)
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想 -4.0 前回 -5.0
米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）
予想 106.9 前回 106.7
27日
2:00
米5年債入札（670億ドル）
※予定は変更されることがあります。