21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（3月）
予想　0.3%　前回　0.78%（前月比)

ロジャース加中銀上級副総裁、講演

21:30
米耐久財受注（速報値）（2月）
予想　0.8%　前回　-6.2%（前月比)　
予想　0.4%　前回　-0.4%（輸送除くコア・前月比)

22:00
米住宅価格指数（1月）
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

米S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）
予想　6.5%　前回　6.13%（前年比)

23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（3月）
予想　-4.0　前回　-5.0

米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）
予想　106.9　前回　106.7

27日
2:00　
米5年債入札（670億ドル）


※予定は変更されることがあります。