音楽フェス『OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2024』(略称:ジャイガ)が、大阪 舞洲スポーツアイランド 特設会場にて7月20日~21日に開催。あわせて第1弾出演アーティストが公開された。

第1弾出演アーティストはimase、キタニタツヤ、Crossfaith、coldrain、サバシスター、THE ORAL CIGARETTES、This is LAST、Nothing's Carved In Stone、04 Limited Sazabys、FRUITS ZIPPER、MY FIRST STORY、マルシィ、moon drop、yama、優里の計15組。また、2日券チケットの先行受付も本日21時より開始されている。

今年は例年と違った会場の仕様となるとのこと。また、ジャイガ公式Xのスペースやインスタライブにて定期的に『ジャイガ MEETING』を開催。情報を発信しているという。

(文=リアルサウンド編集部)