2024年2月19日(月)から3月17日(日)の28日間にかけてサンリオが開催した、3回目となるバーチャルイベント「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」

音楽フェスの域を超えて参加者が繋がった”VRテーマパーク”として、総来場数が2023年を上回る400万を記録しました。

今回は、大好評のパレード新作3作品やアーティストパフォーマンスなど「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」の様子を紹介していきます☆

「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」開催レポート

開催期間:2024年2月19日(月)〜3月17日(日)

開催場所:バーチャルサンリオピューロランド

主催:株式会社サンリオ、株式会社サンリオエンターテイメント

企画制作:異次元TOKYO、株式会社Gugenka、株式会社CAMBR、 VRChat Inc.

制作協力:.st(ドットエスティ)、HOLOModels、MakeAvatar

スポンサー:株式会社アダストリア、INSTAX“チェキ”、SMBC日興証券株式会社、株式会社大分銀行、株式会社きらぼし銀行、GRAVITY、株式会社GENDA GiGO Entertainment、Simeji、ZEPETO、 株式会社バンダイ、株式会社BANDAI SPIRITS、富国生命保険相互会社、フリュー株式会社、株式会社ベルク、株式会社みずほフィナンシャルグループ、株式会社UI銀行、REALITY株式会社、ロート製薬株式会社(五十音順)

出演アーティスト:ぶいごま(V後藤真希)、CAPSULE、ぽんぽこ&ピーナッツくん、TeddyLoid、おめがシスターズ、因幡はねる、富士葵、 八王子P×YuNi、ぼっちぼろまる、AMOKA、七海うらら、キヌ、Mashumairesh!!(SHOW BY ROCK!!)、DOKONJOFINGER(SHOW BY ROCK!!)、サンリオキャラクターズ etc.

サンリオは、2024年2月19日(月)から3月17日(日)の28日間にかけ、3回目となるバーチャルイベント「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」を開催しました。

総来場数が2023年を上回る400万を記録した本イベントは、新作3作品のパレードやミニショー、総勢63組が出演したアーティストパフォーマンス、ゲームやコミュニティコラボを実施。

さらに、3月10日には、SHOW BY ROCK!!のデルミンと話せるバースデーグリーティングや、

3月16日〜17日にはフラガリアメモリーズのハルリットが本イベントに初出演し、大きな話題となりました。

今回はそんな「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」の様子を紹介していきます。

サンリオバーチャルパレード3作品・ミニショー同時上演

バーチャルパレード「Dreamin‘ a Dream」&ミニショー「ハローキティと友情の飛空艇」同時上演

今回のサンリオVfesで特に大きな目玉のひとつとなった、無料で体験可能なサンリオバーチャルパレード。

バーチャルパレード「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!! キセキかもしれないレゾナンス」&ミニショー「はぴだんぶいとベルクックのサンリオVfes限定コラボバンド」同時上演

前回は1作品でしたが、3作品にボリュームアップし、それぞれの魅力が詰まった、驚きと感動のバーチャルパレードとなりました。

バーチャルパレード「Twinkle Guardians」&ミニショー「シナモンの「ときめきレインボー」スペシャルバージョンお披露目会」同時上演

「Dreamin’ a Dream」 「SHOW BY ROCK!! ましゅまいれっしゅ!! キセキかもしれないレゾナンス」 「Twinkle Guardians」はYouTubeのサンリオチャンネルにて後日映像公開予定です。

アーティストパフォーマンスレポート

1段左より:Mashumairesh!!、因幡はねる、おめがシスターズ2段左より:DOKONJOFINGER、TeddyLoid、TONEVOK3段左より:CAPSULE、約束、戊屡神ゆゆ featuring シナモロール

アーティストパフォーマンスでは、LUMINA STAGEというきらびやかな空間で、バーチャルアーティストたちが思い思いのパフォーマンスで会場を盛り上げました。

またクリエイターパフォーマンスでは、クリエイター独自のパーティクルやエフェクト、空間表現と演出、楽曲で会場を沸かせました。

1段左より:Screaming Color、ぽこピー×狸豆建設、根羽清ココロ2段左より:0b4k3 × oshirasekita、somunia、メトロミュー

バーチャルでしか味わえないパフォーマンスで、会場からは驚きと感動の声が響きわたりました。

ALT3では、メインインスタンスがすぐ満員となる大盛況となり、アーティスト・DJ・VJたちがフロアを熱狂させました。

【フラガリアメモリーズ】 ハルリット from RED BOUQUET スペシャルステージ初公開

フラガリアメモリーズよりハルリット(from RED BOUQUET)がサプライズ出演!

ハルリットが初めて魅せるステージパフォーマンスが話題となりました。

デルミンバースデーグリーティングレポート

SHOW BY ROCK!! Mashumairesh!!のデルミンのバースデーである3月10日(日)にデルミンとお話ができるバースデーグリーティングを開催!

当日は多くの方が記念写真撮影のほか、1対1のおしゃべりを楽しみました。

いつでも何度でも楽しめる!ゲーム、アバターコラボ、コミュニティコラボ

1段左より: 「ポチャッコのぱくぱく大作戦」「モチポリ・ファクトリー」「ハローキティのポップコーンマシーン」2段左より:PURO FASHION GARDEN(VRC「撮影の集い」にて撮影)、もふもふ喫茶きとぅん、出張版VRChat初心者集会3段左より:私立VRC学園 みんななかよく課外授業、からふるぱーてぃ、V.R.A.F飛行機教習所4段左より:ラジオ体操、VRPDanceStudioみんななかよくダンスレッスン、ペコペコバトル ~サンリオVfesコラボ杯~

今回は「ポチャッコのぱくぱく大作戦」「モチポリ・ファクトリー」「ハローキティのポップコーンマシーン」といったゲームや、VRChat上で人気なアバターとサンリオキャラクターたちがコラボした「PURO FASHION GARDEN」、コミュニティコラボなどのイベント・コンテンツが充実!

いつでも何度でも遊ぶことができるバーチャルテーマパークとして、多くの方に楽しまれました。

大好評のパレード新作3作品とアーティストパフォーマンス、ゲーム、アバターコラボ、コミュニティコラボで盛り上がった”VRテーマパーク”。

2024年2月19日(月)から3月17日(日)の28日間で開催された「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland」の開催レポートでした☆

