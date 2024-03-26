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1960Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ35¡Ë8·î¡¢»°ÂåÌÜ ·Ë»°ÌÚ½õ¤ËÆþÌç¡£·ËÌÚµ×ÃË¤òÌ¾¾è¤ë
1961Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ36¡ËÈ¬ÂåÌÜ ÎÓ²ÈÀµÂ¢ Ìç²¼¤Ë°Ü¤ê¡¢ÎÓ²ÈÌÚµ×Â¢¤È¤Ê¤ë
1965Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÆó¥ÄÌÜ¾º¿Ê
1973Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ48¡Ë¿¿ÂÇ¤Á¾º¿Ê
2007Ç¯¡ÊÊ¿À®19¡ËÎÓ²ÈÌÚµ×Àð½±Ì¾
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