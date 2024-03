ネスレ日本から、サンリオのキャラクターたちとコラボレーションした「キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味」が登場!

28種類ある個包装に、サンリオキャラクターズと新生活応援メッセージが付いた、かわいいパッケージのお菓子です。

さらに、サンリオキャラクターと一緒にメッセージも届けられる、新生活応援のARコンテンツも用意されています☆

ネスレ日本「キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味」

価格:685円(税込)

販売期間:2024年4月1日(月)〜無くなり次第、終了

内容量:10枚

販売場所:全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

ネスレ日本は、チョコレートブランド「キットカット」にて、長きにわたり、受験生など頑張る人々を応援する活動を継続してきました。

今回、”新生活応援”をテーマにした「キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味」が、2024年4月1日(月)より期間限定で登場。

本製品は、「みんななかよく」という企業理念を持つサンリオのキャラクターたちとコラボレーションしたお菓子です。

28種類ある個包装には、サンリオキャラクターズと新生活応援メッセージが付いています。

中でも注目は、「キット、笑顔になっちゃうの♪」というメッセージが付いた、50周年記念の「ハローキティ」と「キットカット」のオリジナルデザイン。

さらに、8種類ある外装紙パッケージの内側には、サンリオキャラクターズファンに大人気の「いちご新聞」の特別号が印刷されており、新生活を少しハッピーに過ごせる記事が掲載されています。

誰かに元気をもらいたい時や、友人や同僚とのちょっとした会話のきっかけ作りにおすすめの、かわいいコラボお菓子です☆

個包装パッケージ28種類

個包装パッケージは「ハローキティ」をはじめ「ポムポムプリン」や「マイメロディ」「バッドばつ丸」「ポチャッコ」、

「シナモロール」「クロミ」「ウィッシュミーメル」たちがいちごがたくさんの背景にやさしいタッチで描かれています。

さらにチェックやストライプ柄の背景にデザインされた「ハローキティ」や「マイメロディ」、

「マイスウィートピアノ」「シナモロール」「けろけろけろっぴ」「ハンギョドン」、

「タキシードサム」「クロミ」「こぎみゅん」のデザインも。

シークレットデザインも1つ用意されているので、開けた時のワクワク感も楽しめます☆

キットカット サンリオキャラクターズ メッセージARエフェクト

期間:2024年4月1日(月)〜7月31日(水)

利用方法:

「キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味」に掲載のQRコードもしくは、「キットカット」ホームページより、特設ARサイトにアクセス特設ARサイト上でカメラを起動し、対象となる「キットカット」製品の個包装写真を読み取る。その後、床や机などの平坦で開けた場所に向けて、ゆっくりカメラを動かす登場するキャラクターの上に出てくる「キットカット」個包装メッセージ欄に、メッセージを入力動画として撮影後、スマートフォンに保存したり、SNSでシェアして楽しむ

対象製品:キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味、「キットカット」定番製品(オリジナル、オトナの甘さ、オトナの甘さ 濃い抹茶、全粒粉ビスケットin)

“キット、笑顔になっちゃうの♪”をテーマに、新生活を応援するARエフェクトも登場。

ARコンテンツは「キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味」や「キットカット」定番製品の個包装をスマートフォンで読み取ると利用可能です。

3Dのサンリオキャラクターズとメッセージ欄が登場し、自分自身や新しい友人や同僚へのメッセージを記入し、動画として保存したり、SNSでシェアできます。

※キットカットホームページより特設ARサイトにアクセスしても利用できます

チョコラボサービス

フレームデザイン:9種(4〜5月)

※29種は、4〜5月限定9種、5月限定6種、6〜7月限定7種、7月限定7種あり、毎月新しいデザインを追加予定です(5月は合計15種、7月は合計14種となります)

お気に入りの写真や贈りたいメッセージを自由にデザインし、世界で一つだけの“オリジナル キットカット”を作れるオンラインサービス「チョコラボ キットカット」

そんな「チョコラボ キットカット」にて、「サンリオキャラクターズ」限定フレーム29種が、2024年3月26日(火)〜7月31日(水)の期間限定で提供されます。

ウェディングや誕生日といったイベント・行事での利用シーンや、子供やペットと過ごす日常シーンだけでなく、新生活が始まる時期に、入学式や歓迎会で新しく出会う人とのコミュニケーションなど、メッセージを伝えるギフトとしても利用できます☆

28種のサンリオキャラクターと新生活応援メッセージが描かれた個包装パッケージの期間限定キットカット。

ネスレ日本の「キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味」は、2024年4月1日(月)より発売です☆

© ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648260

