ヴァン クリーフ＆アーペルの没入型アートイベント、丸の内仲通りが花々の咲く“架空の庭園”に

ヴァン クリーフ&アーペル(Van Cleef & Arpels)と、フランス人アーティスト、アレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェとのコラボレーションによる没入型インスタレーションが、2024年4月11日(木)から5月12日(日)まで、東京・丸の内仲通りにて登場する。

春の訪れを祝う“没入型インスタレーション”が丸の内に

アレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェは、アートやイラストレーション、デザイン、建築など、幅広い分野で活躍するフランス人アーティスト。ヴァン クリーフ&アーペルとは、2020年春にもコラボレーションを果たし、“花”をテーマにした特別な空間を手掛けた。

カラフルなパステル画の彫刻作品やオブジェ

今回は東京・丸の内を舞台に、ナヴェの特徴である鮮やかな色彩とエネルギッシュな線で描かれたパステル画が、大型の彫刻作品やアーチ、ベンチなどのオブジェとなってお目見え。子供から大人まで楽しめる立体的な没入型インスタレーションとして展開される。満開の花々のモチーフで彩られた丸の内仲通りは、来場者を突如現れた“架空の庭園”へと誘う。

ワークショップや期間限定ブティックも

期間中には、コラージュやブーケ作りといった様々な体験型ワークショップを開催するほか、塗り絵や花のコマ・風車作りなど予約不要で参加できるコーナーも用意。また、丸ビル 1階ではヴァン クリーフ&アーペルの期間限定ブティックも開催される。

詳細

「スプリング イズ ブルーミング イン トウキョウ イマジンド バイ ヴァン クリーフ&アーぺル ウィズ アレクサンドル・ベンジャミン・ナヴェ(Spring is Blooming in Tokyo imagined by Van Cleef & Arpels with Alexandre Benjamin Navet)」

開催期間:2024年4月11日(木)〜5月12日(日)

時間:11:00〜20:00

住所:東京都千代田区丸の内1〜3丁目周辺

場所:丸の内仲通り(特別区道千第 114号)

・ブロック1 丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

・ブロック2 丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

・ブロック3 丸の内パークビル・明治安田生命ビル前

料金:無料

※予約が必要なワークショップの日時や予約方法の詳細は、3月27日(水)〜ヴァン クリーフ&アーペル公式 LINEアカウントにて案内



■期間限定ブティック

期間:4月11日(木)〜4月21日(日)

会場:東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル 1階 マルキューブ(MARUCUBE)

営業時間:11:00〜19:00

※営業時間は変更になる場合あり

※詳しくはマルキューブ公式サイトを要確認

※混雑状況により入場制限を行う場合あり



【問い合わせ先】

ヴァン クリーフ&アーペル ル デスク

TEL:0120-10-1906

外部サイト