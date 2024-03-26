Reol、最新ツアー＜“UNBOX” black＞全曲完全収録のBlu-ray / DVDリリース
ReolのライヴBlu-ray / DVD『Reol Oneman Live 2023/24 “UNBOX” black』が6月19日に発売決定した。
Reolは昨年11月から2月18日にかけ、“black”と“pure”という異なる2つのコンセプトを掲げた過去最大規模のワンマンツアー＜UNBOX＞を実施。本映像作品には「完全ネタバレ厳禁の黒箱。秘密主義者様推奨。」というコンセプトで行われた“black”ツアーファイナルの神奈川・神奈川県民ホール公演の模様が収められ、ジェラードンのアタック西本氏がサプライズゲストとして登場した最新アルバム『BLACK BOX』収録曲「DDD」を含む全25曲が完全収録される。
Reolのオフィシャルファンクラブ・Legitのみで購入できる「Legit BOX」も数量限定で発売決定。「Legit BOX」にはBlu-rayに加えて、「BLACK BOX」のライヴ・テイクを収録したCD「BLACK BOX LIVE EDITION」、ライヴ写真を収めたフォトブック「"UNBOX" Live Photo Book」、Reol自身がデザインを監修した「UNBOX Photo Frame」、「UNBOX Metal Charm」、ポストカード6種が豪華特殊パッケージに同梱される。
なお、本日3月26日の22時より同公演の一部がMUSIC ON! TVで独占放送される。気になるファンはチェックしよう。
Blu-ray / DVD『Reol Oneman Live 2023/24 “UNBOX” black』
予約リンク: https://reol.lnk.to/unbox
Legit BOX予約（FC会員限定）: ttps://reol.jp/feature/b5e3e1094cb5ebc1c57472e42c84a810
【Legit BOX（Blu-ray+CD+GOODS）】VVX8-16 ￥13,200（税込）※ファンクラブ会員限定盤
【通常盤（DVD2枚組）】SEBL-325 ￥6,380（税込）
【通常盤（Blu-ray）】SEXL-294 ￥6,980（税込）
＜Blu-ray, DVD＞
1.introduction
2.Final Call
3.VIP KID
4.第六感
5.ウテナ
6.SCORPION
7.Ms.CONTROL
8.GRIMOIRE
9.secret trip
10.ミラージュ
11.シンカロン
12.- interlude -
13.ムーブのための試奏曲 Nr.4
14.煽げや尊し
15.宵々古今
16.さよならのすゝめ、今日のつづき
17.染
18.切っ先
19.Boy
20.DDD
21.TAKE OFF
22.綺羅綺羅
23.赤裸裸
24.劣等上等
25.No title
※Reol&ライヴスタッフによる副音声も収録！
＜CD(Legit BOXのみ)＞
※全曲ライヴ・テイクで構成
Final Call
TAKE OFF
SCORPION
綺羅綺羅
-Neo Nostalgia-
secret trip
さよならのすゝめ、今日のつづき
切っ先
-#000000-
DDD
煽げや尊し
赤裸裸
第六感
＜GOODS（Legit BOXのみ）＞
UNBOX Live Photo Book
UNBOX Photo Frame
UNBOX Metal Charm
ポストカード6種
＜早期予約特典＞
「Reol プリントサイン入り"UNBOX"ラミネートパス」
受付期間：3月26日(火) 19:00 〜4月17日(水) 23:59
※店頭での受付は各店舗の営業時間に準じます。
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
▼対象店舗
Sony Music Shop
タワーレコード全店 （オンライン含む/一部店舗除く)
HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）およびTSUTAYAオンラインショッピング
Amazon.co.jp
楽天ブックス
セブンネットショッピング
▼対象商品
2024年6月19日(水)発売 「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black」
Legit BOX（Blu-ray+CD+フォトブック+フォトフレーム+キーチャーム+ポストカード6種）VVX8-16 ￥13,200（税込）※ファンクラブ会員限定盤
通常盤（DVD2枚組） SEBL-325 ￥6,380（税込）
通常盤（Blu-ray） SEXL-294 ￥6,980（税込）
＜店舗別予約特典＞
Amazon.co.jp: ビジュアルシート(ブロマイド)
楽天ブックス: A4クリアファイル
セブンネットショッピング: ミニトランプ
Reol応援店: オリジナルステッカー
※応援店は4月下旬に発表します
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
▼対象商品
2024年6月19日(水)発売 「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black」
通常盤（DVD2枚組） SEBL-325 ￥6,380（税込）
通常盤（Blu-ray） SEXL-294 ￥6,980（税込）
【番組情報】
＜番組名＞
M-ON! LIVE Reol 「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black」
＜放送日時＞
2024/3/26(火)22:00〜23:30
【「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black」商品詳細】
https://reol.jp/feature/unbox_2324#disc
【「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black 」予約リンク】
https://reol.lnk.to/unbox
【Reol Oneman Live 「No title」特設サイト】
https://reol.jp/feature/no_title