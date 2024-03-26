Blu-ray / DVD『Reol Oneman Live 2023/24 “UNBOX” black』



2024年6月19日(水)発売予約リンク: https://reol.lnk.to/unboxLegit BOX予約（FC会員限定）: ttps://reol.jp/feature/b5e3e1094cb5ebc1c57472e42c84a810【Legit BOX（Blu-ray+CD+GOODS）】VVX8-16 ￥13,200（税込）※ファンクラブ会員限定盤【通常盤（DVD2枚組）】SEBL-325 ￥6,380（税込）【通常盤（Blu-ray）】SEXL-294 ￥6,980（税込）＜Blu-ray, DVD＞1.introduction2.Final Call3.VIP KID4.第六感5.ウテナ6.SCORPION7.Ms.CONTROL8.GRIMOIRE9.secret trip10.ミラージュ11.シンカロン12.- interlude -13.ムーブのための試奏曲 Nr.414.煽げや尊し15.宵々古今16.さよならのすゝめ、今日のつづき17.染18.切っ先19.Boy20.DDD21.TAKE OFF22.綺羅綺羅23.赤裸裸24.劣等上等25.No title※Reol&ライヴスタッフによる副音声も収録！＜CD(Legit BOXのみ)＞※全曲ライヴ・テイクで構成Final CallTAKE OFFSCORPION綺羅綺羅-Neo Nostalgia-secret tripさよならのすゝめ、今日のつづき切っ先-#000000-DDD煽げや尊し赤裸裸第六感＜GOODS（Legit BOXのみ）＞UNBOX Live Photo BookUNBOX Photo FrameUNBOX Metal Charmポストカード6種＜早期予約特典＞「Reol プリントサイン入り"UNBOX"ラミネートパス」受付期間：3月26日(火) 19:00 〜4月17日(水) 23:59※店頭での受付は各店舗の営業時間に準じます。※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。▼対象店舗Sony Music Shopタワーレコード全店 （オンライン含む/一部店舗除く)HMV全店（HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く）TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）およびTSUTAYAオンラインショッピングAmazon.co.jp楽天ブックスセブンネットショッピング▼対象商品2024年6月19日(水)発売 「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black」Legit BOX（Blu-ray+CD+フォトブック+フォトフレーム+キーチャーム+ポストカード6種）VVX8-16 ￥13,200（税込）※ファンクラブ会員限定盤通常盤（DVD2枚組） SEBL-325 ￥6,380（税込）通常盤（Blu-ray） SEXL-294 ￥6,980（税込）＜店舗別予約特典＞Amazon.co.jp: ビジュアルシート(ブロマイド)楽天ブックス: A4クリアファイルセブンネットショッピング: ミニトランプReol応援店: オリジナルステッカー※応援店は4月下旬に発表します※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。▼対象商品2024年6月19日(水)発売 「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black」通常盤（DVD2枚組） SEBL-325 ￥6,380（税込）通常盤（Blu-ray） SEXL-294 ￥6,980（税込）【番組情報】＜番組名＞M-ON! LIVE Reol 「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black」＜放送日時＞2024/3/26(火)22:00〜23:30【「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black」商品詳細】https://reol.jp/feature/unbox_2324#disc【「Reol Oneman Live 2023/24 "UNBOX" black 」予約リンク】https://reol.lnk.to/unbox【Reol Oneman Live 「No title」特設サイト】https://reol.jp/feature/no_title