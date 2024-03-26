『Shadowverse』最新カードパックが提供開始 過去の人気キャラクターたちが再登場！
Cygamesは、本格スマホ e スポーツ『Shadowverse（シャドウバース）』において、最新カードパック「Heroes of Shadowverse / ヒーローズ・オブ・シャドウバース」の提供を3月26 日のメンテナンス終了後から開始した。
参考：【画像】最新カードパック提供開始！ 「Heroes of Shadowverse」リリース記念キャンペーン一覧
「Heroes of Shadowverse / ヒーローズ・オブ・シャドウバース」はシャドウバースの第32弾カードパック。106枚のカードと「リーダースキン付きカード」「イラスト違いカード」を追加し、5月に第32弾アディショナルカードを追加する。
このカードパックは、メインストーリー「粛清編」より、「因果に抗う者・エレナ」が新カードとして登場。また、過去のストーリーから「バニー&バロン」「モノ」「ムニャール」などのキャラクターたちが「リサージェントカード」として再登場する。
リリースを記念して、「ヒーローズ・オブ・シャドウバースカードパックチケット」10 枚などがもらえる「Heroes of Shadowverse / ヒーローズ・オブ・シャドウバース」リリース記念キャンペーンを開催中だ。
（文＝リアルサウンド編集部）