ASTRO チャウヌ、日本公演のゲストに山下智久が決定！サプライズ発表に驚きの声

ASTRO チャウヌの日本公演に、山下智久がゲスト出演することが発表され、反響が集まっている。これは、25日にASTROの日本公式ホームページで発表されたもので、山下智久は埼玉・ベルーナドームにて開催される「CHA EUN-WOO 2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator] in Japan」の3月31日(日)の公演にスペシャルゲストとして出演する。

山下智久も、自身のX(旧Twitter)を通じて「とても楽しみです。素敵な機会をありがとう」と反応。日韓イケメンの共演に、ファンから「王子様2人が一度に見られるなんて」「びっくり! 楽しみにしてます」「推しと推しの共演は見逃せない」など、様々なコメントが寄せられた。先立って2人は、昨年11月にKアリーナ横浜で開催された音楽授賞式「MTV VMAJ 2023」で対面。チャウヌの公式YouTubeチャンネルを通じて、記念撮影をしたり、日本語と英語を交えて会話を楽しむ様子が公開され、話題を呼んだ。チャウヌの単独ファンコンサート「2024 Just One 10 Minute [Mystery Elevator]」は2月17日の韓国公演を皮切りにマレーシア、タイ、フィリピン、日本、シンガポール、インドネシアなどアジア各地で開催。日本は自身初の最大規模となるベルーナドーム(埼玉)で、3月30日・31日の2日間開催で約6万人の動員を予定している。また、3月30日はチャウヌの誕生日でもあるため、さらに期待が高まっている。