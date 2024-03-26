中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

【新華社重慶3月26日】中国重慶市渝北（ゆほく）区の井口駅でこのほど、ポイントの臨時増設工事が行われ、成渝中線高速鉄道（成都−重慶）の重慶北駅への引き込み線改良工事が本格的に始動した。

ポイント工事は鉄道建設大手、中国中鉄傘下の中鉄五局集団や重慶市の鉄道を管理する中国鉄路成都局集団の重慶工電区、電務維修区などの作業員600人余りが、大型機械10台余りを用い、5時間半かけて完了させた。

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

同高速鉄道は縦横各8本のルートからなる中国の高速鉄道網「八縦八横」のうち、長江沿いルートの主要部分を構成し、本線の総延長292キロ、設計時速350キロ。完成後は成都と重慶の2大中心都市を最も効率的に結ぶ旅客輸送ルートとなる。両都市間の移動時間はさらに短縮され、両市を中心とする成渝地区双城経済圏の建設を後押しする。

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員ら。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員ら。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事の準備をする作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員ら。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事の準備をする作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事の準備をする作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事を進める作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事の準備をする作業員ら。（重慶＝新華社記者/唐奕）

中国・成渝中線高速鉄道、重慶北駅引き込み線改良工事が着工

21日、成渝中線高速鉄道の重慶北駅引き込み線改良工事の現場で、工事の準備をする作業員ら。（小型無人機から、重慶＝新華社記者/唐奕）