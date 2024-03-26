TVerで春の新ドラマ約40作品の予告動画を一挙配信！事前「お気に入り」キャンペーンも開催中
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、2024年春の新ドラマ約40作品の予告編を配信（順次追加予定）。この中から気になる作品や出演者をチェックして、「見たい！」と思ったドラマはぜひ「お気に入り」登録を！「お気に入り登録数」の多かったドラマは後日、TVer公式X（旧Twitter）や、TVerプラスで発表する。
事前に「お気に入り登録」したドラマの第1話は、配信時にプッシュ通知でお知らせ。見逃し予防に活用しよう！
また、3月26日（火）18時に、各局の新ドラマ予告をまとめた「新ドラマ予告イッキ見動画」も配信する。第一弾は3月26日（火）から、第二弾は4月3日（水）から配信する。
【月曜日】
『366日』（フジテレビ、4月8日よる9時スタート）
『９５』（テレビ東京、4月8日よる11時06分スタート）
『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ、4月15日よる10時スタート）
【火曜日】
『御社の乱れ正します！〜御社の不倫の件〜』（BS-TBS、4月2日よる9時スタート）
『お迎え渋谷くん』（カンテレ、4月2日よる11時スタート）
『からかい上手の高木さん』（TBSテレビ、4月2日よる11時56分スタート）
『肝臓を奪われた妻』（日本テレビ、4月2日深夜0時24分スタート）
『Destiny』（テレビ朝日、4月9日よる9時スタート）
『くるり〜誰が私と恋をした？〜』（TBSテレビ、4月9日よる10時スタート）
『滅相も無い』（MBS毎日放送、4月16日深夜0時59分スタート）
【水曜日】
『特捜9 season7』（テレビ朝日、4月3日よる9時スタート）
『好きなオトコと別れたい』（BSテレ東、4月3日深夜0時30分スタート）
『ソロ活女子のススメ4』（テレビ東京、4月3日深夜1時スタート）
『買われた男』（テレビ大阪、4月17日深夜0時スタート）
『ブルーモーメント』（フジテレビ、4月24日よる10時スタート）
『君とゆきて咲く〜新選組青春録〜』（テレビ朝日、4月24日深夜0時15分スタート）
【木曜日】
『シークレット同盟』（読売テレビ、4月4日深夜0時59分スタート）
『Re:リベンジ-欲望の果てに-』（フジテレビ、4月11日よる10時スタート）
『約束 〜16年目の真実〜』（読売テレビ、4月11日よる11時59分スタート）
『奪われた僕たち』（MBS毎日放送、4月11日深夜1時29分スタート）
『社内処刑人〜彼女は敵を消していく〜』（カンテレ、4月18日深夜0時25分スタート）
『２５時、赤坂で』（テレビ東京、4月18日深夜0時30分スタート）
『ゴーストヤンキー』（MBS毎日放送、4月18日深夜0時59分スタート）
『Believe−君にかける橋−』（テレビ朝日、4月25日よる9時スタート）
【金曜日】
『君が獣になる前に』（テレビ東京、4月5日深夜0時12分スタート）
『季節のない街』（テレビ東京、4月5日深夜0時42分スタート）
『イップス』（フジテレビ、4月12日よる9時スタート）
『JKと六法全書』（テレビ朝日、4月19日よる11時15分スタート）
『ダブルチート 偽りの警官 Season1』（テレビ東京、4月26日よる8時スタート）
『9ボーダー』（TBSテレビ、4月よる10時スタート）
【土曜日】
『おいハンサム!!2』（東海テレビ、4月6日よる11時40分スタート)
『花咲舞が黙ってない』（日本テレビ、4月13日よる9時スタート)
『6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱』（テレビ朝日、4月13日よる11時スタート※初回30分拡大)
『東京タワー』（テレビ朝日、4月20日よる11時スタート)
『街並み照らすヤツら』（日本テレビ、4月27日よる10時スタート)
【日曜日】
『ACMA:GAME アクマゲーム』（日本テレビ、4月7日よる10時スタート※初回30分拡大)
『アンチヒーロー』（TBSテレビ、4月14日よる9時スタート)
『あなたの恋人、強奪します。』（ABCテレビ、4月14日よる11時55分スタート)
『ミス・ターゲット』（ABCテレビ、4月21日よる10時スタート)
事前に「お気に入り登録」したドラマの第1話は、配信時にプッシュ通知でお知らせ。見逃し予防に活用しよう！
【月曜日】
『366日』（フジテレビ、4月8日よる9時スタート）
『９５』（テレビ東京、4月8日よる11時06分スタート）
『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ、4月15日よる10時スタート）
【火曜日】
『御社の乱れ正します！〜御社の不倫の件〜』（BS-TBS、4月2日よる9時スタート）
『お迎え渋谷くん』（カンテレ、4月2日よる11時スタート）
『からかい上手の高木さん』（TBSテレビ、4月2日よる11時56分スタート）
『肝臓を奪われた妻』（日本テレビ、4月2日深夜0時24分スタート）
『Destiny』（テレビ朝日、4月9日よる9時スタート）
『くるり〜誰が私と恋をした？〜』（TBSテレビ、4月9日よる10時スタート）
『滅相も無い』（MBS毎日放送、4月16日深夜0時59分スタート）
【水曜日】
『特捜9 season7』（テレビ朝日、4月3日よる9時スタート）
『好きなオトコと別れたい』（BSテレ東、4月3日深夜0時30分スタート）
『ソロ活女子のススメ4』（テレビ東京、4月3日深夜1時スタート）
『買われた男』（テレビ大阪、4月17日深夜0時スタート）
『ブルーモーメント』（フジテレビ、4月24日よる10時スタート）
『君とゆきて咲く〜新選組青春録〜』（テレビ朝日、4月24日深夜0時15分スタート）
【木曜日】
『シークレット同盟』（読売テレビ、4月4日深夜0時59分スタート）
『Re:リベンジ-欲望の果てに-』（フジテレビ、4月11日よる10時スタート）
『約束 〜16年目の真実〜』（読売テレビ、4月11日よる11時59分スタート）
『奪われた僕たち』（MBS毎日放送、4月11日深夜1時29分スタート）
『社内処刑人〜彼女は敵を消していく〜』（カンテレ、4月18日深夜0時25分スタート）
『２５時、赤坂で』（テレビ東京、4月18日深夜0時30分スタート）
『ゴーストヤンキー』（MBS毎日放送、4月18日深夜0時59分スタート）
『Believe−君にかける橋−』（テレビ朝日、4月25日よる9時スタート）
【金曜日】
『君が獣になる前に』（テレビ東京、4月5日深夜0時12分スタート）
『季節のない街』（テレビ東京、4月5日深夜0時42分スタート）
『イップス』（フジテレビ、4月12日よる9時スタート）
『JKと六法全書』（テレビ朝日、4月19日よる11時15分スタート）
『ダブルチート 偽りの警官 Season1』（テレビ東京、4月26日よる8時スタート）
『9ボーダー』（TBSテレビ、4月よる10時スタート）
【土曜日】
『おいハンサム!!2』（東海テレビ、4月6日よる11時40分スタート)
『花咲舞が黙ってない』（日本テレビ、4月13日よる9時スタート)
『6秒間の軌跡〜花火師・望月星太郎の2番目の憂鬱』（テレビ朝日、4月13日よる11時スタート※初回30分拡大)
『東京タワー』（テレビ朝日、4月20日よる11時スタート)
『街並み照らすヤツら』（日本テレビ、4月27日よる10時スタート)
【日曜日】
『ACMA:GAME アクマゲーム』（日本テレビ、4月7日よる10時スタート※初回30分拡大)
『アンチヒーロー』（TBSテレビ、4月14日よる9時スタート)
『あなたの恋人、強奪します。』（ABCテレビ、4月14日よる11時55分スタート)
『ミス・ターゲット』（ABCテレビ、4月21日よる10時スタート)