BOYNEXTDOOR、2ndミニアルバム「HOW？」収録曲のヒントを公開

BOYNEXTDOORが、ショートフォームの魅力を生かした映像でニューアルバムのヒントを伝えた。BOYNEXTDOORは25日午後10時、グループの公式SNSチャンネルに「Guess the Track」という名前の映像6本を掲載した。1本あたり4〜10秒ほどで制作されたこの映像を通じて、BOYNEXTDOORは2ndミニアルバム「HOW?」に収録された新曲のテーマとタイトルについて、短くて大胆なネタバレをした。映像では“ザルファ世代(Z世代+α世代)”特有のウィットに富んだクールな雰囲気が漂う。

1番トラックの映像では、イハンが持っているカップに「OUR」という文字が書かれている。ここに「today's our first date」「ready?」というテロップで、この曲が初デートに関する曲であることを推測できる。2番トラックの映像でテサンは、まるで怒った猫のようにそばにいるリウを噛んで引っ掻く。その後、彼は映画「メン・イン・ブラック」の中の記憶除去装置をパロディした後、180度変わってリウを抱きしめて愛情を表す。どのような物語を描いた曲なのか、興味をそそる。3番トラックの映像で、ソンホは眠っているミョン・ジェヒョンに可愛い星の絵と共に、「Let's go see the stars」という文章が書かれたメモ用紙を貼って可愛らしい雰囲気を演出する。4番トラックの映像には、サングラスをかけたおしゃれなミョン・ジェヒョンが登場する。彼のサングラスにいくつかの単語が素早く見えるが、これをつなげると「Baby boo my sweetie darling think I love you more」という文章が完成する。5番トラックの映像では、ウンハクが最年長のソンホの隣に座って不機嫌そうにオレンジジュースをがぶ飲みし、最後のトラックの映像では、リウが鹿のおもちゃで遊ぶ姿がビンテージビデオカメラに収められている。鹿の絵文字と共に「My Darling」という文字が挿入され、楽曲のテーマに対する好奇心を刺激する。BOYNEXTDOORの2ndミニアルバム「HOW?」は、デビューシングル「WHO!」、1stミニアルバム「WHY...」に続く「初恋物語3部作」のフィナーレを飾るアルバムだ。彼らは、“隣の少年たち”のような親しみやすさにキッチュなエネルギーを加えた“キッチュコア(KitschCore)”感性を掲げ、差別化された音楽の世界を披露する予定だ。