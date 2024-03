【詳細】他の写真はこちら

TOMORROW X TOGETHERが、韓国で4月1日にリリースする6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』のトラックリストとトラックカードを公開した。インスタント写真のような雰囲気があるトラックカードには、今回のアルバムに収録される曲の情報が記載されている。

タイトル曲は「Deja Vu」。トラップのサブジャンルであるレイジとエモロックが融合したポップスタイルで、TOMORROW X TOGETHER特有の切ない情緒を漂わせる楽曲だ。

この曲には、僕たちが交わした過去の約束のように君と僕は必ずまた会うことになり、再会の瞬間がまるで「デジャブ」のように感じられるというメッセージが込められている。

モールス符号で表記されたトラックも目を引く。モールス符号は今回のアルバム発売を知らせる最初のコンテンツであるロゴモーション映像だけでなく、デビュー当時にメンバーを最初に紹介したコンテンツの「Introduction Film」と「Questioning Film」、デビュー曲「ある日、頭からツノが生えた(CROWN)」のイントロなどでも使用された経緯があり、その時期の懐かしさも呼び起こす。

この他にも今回のアルバムには再会に対する信頼を歌った「I’ll See You There Tomorrow」、奇跡のような縁の大切さを伝える「Miracle」、単純に「愛している」という言葉では表現できない愛情に対する渇望を込めたユニット曲「The Killa(I Belong to You)」、 人生の4分の1の地点で体験する不安と自己肯定のメッセージを盛り込んだユニット曲「Quarter Life」、叙情性を最大化した「Deja Vu(Anemoia Remix)」のリミックスバージョンなど全7曲が収録される。

6thミニアルバム『minisode 3: TOMORROW』は過去の約束を思い出し、一緒に約束した「君」を探しに行くストーリーを描いたアルバム。「君と共に過ごす明日が希望であり救い」というTOMORROW X TOGETHERならではの救いのストーリーが収録曲にどのように溶け込んでいるのか注目だ。

なお、TOMORROW X TOGETHERはアルバム発売日の4月1日20時に韓国・ソウルの高麗大学ファジョン体育館でカムバックショーケースを開催する。

