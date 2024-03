ATEEZ、日本で大運動会を開催！ガチ対決で大爆笑の真剣勝負「ぜったい勝つ！」

世界で活躍する韓国の超実力派ボーイズグループATEEZ(エイティーズ)。彼らのWOWOWオリジナル番組「ATEEZ スペシャル!春の大運動会」が、ATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員を対象に、3月30日よりZAIKOにて期間限定での先行配信が決定! Kstyleでは、その番組収録の現場に潜入。配信開始に先駆けて、カメラが回っていない待機の様子なども交えた密着先行レポートをお届けする。

ATEEZのガチ対決!2チームに分かれて「ぜったい勝つ!」

競技スタート!メンバー大爆笑(?)の真剣勝負

一発逆転のチャンス!プライドを賭けた戦い

スポーツウエア姿でお台場の体育館にやってきたメンバーたち。セットが組まれた会場を見渡してYUNHOは「うわ〜。本当に体育館だ〜」と目をまるくする。収録前から元気いっぱいのメンバーたちはMCの古家正亨が現れるとうれしそうに再会のハグ。バスケットボールを見つけたJONGHOは巧みなドリブルでウォーミングアップをしていた。「ATEEZ スペシャル!春の⼤運動会」はWOWOWのコーポレートキャラクターであるウーのチーム、ワーのチームに分かれての対決となる。白いスポーツウエアのウーチームはHONGJOONG、YUNHO、YEOSANG、WOOYOUNG。黒いスポーツウエアのワーチームはSEONGHWA、SAN、MINGI、JONGHOというメンバー構成だ。まずはオープニング撮影の前の記念撮影で、各チームのリーダーであるHONGJOONGとSEONGHWAがセンターに立つが、SEONGHWAがワーのぬいぐるみを持っているのを見てHONGJOONGが「僕のチームのぬいぐるみは?」とスタッフに尋ねる一幕も。ウーのぬいぐるみを手渡されたHONGJOONGはうれしそうに笑顔でカメラにポーズをとっていた。オープニングでは古家がこれから行われる対決への自信を質問。HONGJOONGは「ウーチームは強いです」と言いながら、それぞれのメンバーの強みを挙げ「YEOSANGさんは顔がイイ」と競技には関係ない部分でも自信をのぞかせた。一方のワーチームもSEONGHWAがアピールしようとしたが、ウーチームのメンバーたちが一斉に「ワーチームは悪い! めちゃ悪い!」と大騒ぎして妨害するなど、のっけから舌戦も熱かった。勝利チームにはスペシャルな賞品があると説明されると、なぜか「古家さんのサイン!!」と盛り上がるメンバーたち。誰が活躍しそうかの質問ではHONGJOONGが「YEOSANG。顔がイイから」と相変わらずのYEOSANG推し。MINGIは「JONGHO。力が強いから」と発言すると、HONGJOONGが「JONGHOはサッカーが上手です。元選手だったんです」と補足し、期待されたJONGHOは得意げな笑顔を浮かべていた。最初の競技は、高さ 4m の巨大エアーダーツ盤にボールを蹴り、的にくっついた点数の合計得点で競うサッカーとダーツを融合させた「フットダーツバトル」。的が大きいだけに簡単そうに見えるが実際には難易度が高くてミスを連発するメンバーたち。的を大きく外して頭を抱えて倒れ込むメンバーに対して、敵チームのメンバーたちは腹を抱えて笑う場面も。7人が蹴り終えたところでトリを飾るのは元選手のJONGHO。小刻みに走る独特の助走で期待感を高めたJONGHOは強烈なシュートを放ったが、果たして結果は?2競技目は、「ぐるぐるフリースロー」。野球バットを額につけて10回まわった後にバスケットボールの所まで走りシュートを決める競技。対決を前にまたしても「JONGHOのお母さんが元バスケットボール選手だった」というプチ情報が飛び出し、JONGHOに期待が集まった。対戦の組み合わせはYUNHO VS SEONGHWA、WOOYOUNG VS SAN、HONGJOONG VS JONGHO、YEOSANG VS MINGI。ぐるぐる回った後のメンバーのフラフラ具合や、まるでレスリングのごとく相手にタックルして妨害する様子など、見どころがたくさん。白熱した対決に視聴者の方々も熱くなること間違いなし!!セットチェンジの間、古家を交えて雑談を交わすメンバーたち。A4サイズほどの小道具のホワイトボードを手に取って人差し指でくるくると器用に回転させるSAN。ボードを見事に回すSANに古家が「すごい、うまいね〜」と言うと、SANは「四角くて平らなものならなんでも回せます。ノートパソコンも」と笑顔だった。3競技目は、床に敷いたバスタオルの上に体育座りをして、そのままおしりと足の力だけで進む「おしりリレー」。1人10メートルを各チーム代表者2名が進む競技で、ウーチームからはYUNHOとWOOYOUNG、ワーチームからはMINGIとSANが参戦。古家の実況中継とメンバーの応援で白熱した対決の行方は?4競技目は、マジックテープで取り外しのできるしっぽをつけて4 畳半の畳の上でしっぽを取り合う「しっぽとりゲーム」。ウーチームはHONGJOONGとYEOSANG。ワーチームはSEONGHWAとJONGHOが参戦。まずはYEOSANG VS JONGHOの対決。意気込みを聞かれると「自信はないけど最善を尽くす」というYEOSANGと、「緊張しています。YEOSANGさんは力が強いから」と珍しく弱気発言のJONGHO。2人の勝負のゆくえはいかに?!続いてはHONGJOONG VS SEONGHWA。「まだまだだね」と威嚇するHONGJOONGに「気をつけてください」と応戦するSEONGHWA。チームリーダー同士のプライドを賭けた戦いが見もの。最後の競技はガムテープを転がして⽌めたエリアのポイントの合計得点で競う「コロコロガムテープバトル」。止めたエリアのポイントがそのまま加算されるため、一発逆転のチャンス! 当然のことながら負けているチームからは大きな拍手。勝っているチームからは大ブーイングが巻き起こる。トップバッターはJONGHO。フィールドの前でしゃがみこみ、まるでゴルフで芝目を読むようなポーズをとると、それが功を奏したのか見事に高得点をマーク。古家からコツを聞かれたJONGHOは得意げに他メンバーにアドバイスを始めるが、ウーチームのメンバーたちは「眠くなる」とまったく聞く気がない様子。その後もミラクルショットを繰り出すメンバーや、自称「超能力がある」というMINGIがその能力を発揮するなど、ガムテープの動きに一喜一憂する。点差が縮んだかと思うと引き離されて、負けているチームのメンバーは「これはバラエティですよ。視聴率のために」と手を抜くようにプレッシャーをかけたり、最後まで勝利に貪欲さを見せていた。はたしてスペシャルな商品を手にしたチームは……!? 勝者チームのリーダーは「僕はヘタだったけど、メンバーひとりひとりのおかげです」と勝因を語り、対して負けたチームのリーダーは「メンバーたちのおかげで負けました。4人全員ダメ」と敗戦理由を語って爆笑を誘った。長丁場で体力を使う撮影にも関わらず終始笑顔で楽しむことを忘れなかった彼ら。それでいて制作のスタッフがスムーズに撮影できるようにとキビキビと動き、礼儀正しい姿も印象的だった。ATEEZをますます好きになってしまうこと間違いなしのオリジナルバラエティ番組「ATEEZ スペシャル!春の大運動会」をお見逃しなく!!取材:安部裕子撮影:田中聖太郎写真事務所

■配信情報

「ATEEZスペシャル!春の大運動会」

ATEEZ JAPAN OFFICIAL FANCLUB会員限定でZAIKOにて期間限定配信

配信期間:3月30日(土)〜4月12日(金)



詳しくはATEEZ JAPAN OFFICIAL SITEをご確認ください。



■“WOWOW 限定版”放送・配信

「FC 限定配信コンテンツ+未公開映像」の限定版をWOWOWで放送・配信

放送・配信日:5月予定

放送終了後〜WOWOWオンデマンドにてアーカイブ配信あり



詳細は番組オフィシャルサイトをご確認ください。