SiMが最新アルバム『PLAYDEAD』(2023年9月発表)を携えて、全国36ヵ所をまわる対バンツアー<“PLAYDEAD” WORLD TOUR SEASON 1>を開催中だ。あいだにヨーロッパツアーを挟みつつ、国内ツアー“SEASON 1”終了直後にはUSツアーも予定されているなど、国内外問わない精力的な活動スタンスは、アニメ『進撃の巨人 The Final Season Part 2』オープニングテーマ「The Rumbling」の世界的ヒット(米国ビルボード・ホットハードロックソングチャート1位 / 2022.1.29付)という快挙も記憶に新しいところ。しかしそれ以前に、サウンド、アレンジ、アイデアなど新境地だらけの楽曲ポテンシャルの高さにこそ、彼らの快進撃の理由があることは疑いようのない事実だ。その中にあって、SHOW-HATEが持つ変幻自在でオリジナリティの高いギタースタイルは、ヘヴィでラウドという一点だけで語り尽くすことなど出来ない。

SCHECTER製AC-SM-SH-7/SIG

【SPECIFICATIONS】BODY : Light AshNECK : Maple 3P / 14° (Neck Head Angle) / Super Adjust SystemFINGER BOARD : Ebony / Top Position Inlays (Acrylic RED), Side Position Inlays (Luminous)FRETS : 24F(Jescar Fret Wire)SCALE : 26 1/2"JOINT : Ultra Access 4-BoltPICKUPS : Seymour Duncan SH-5-7 / Seymour Duncan SH-4-7BRIDGE : HIPSHOT .175 7stCONTROL : 2Volume / 1Toggle SwitchCOLOR : Black In Blood (Sand Blast Finish)TUNING:G/D/G/C/F/A/DSTRINGS:.012/.016/.026/.036/.046/.064/.080PRICE : 968,000yen (in TAX) / 880,000yen (without TAX)Notes : with Semi-Hard Case※SHOW-HATE本人サイン入り認定証付※完全受注生産※2023年12月22日金曜より受注スタート