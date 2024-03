2024年1月に韓国でデビューを果たした6人組ボーイグループTWS(トゥアス)。SEVENTEENらが所属するHYBE傘下レーベルのPLEDIS Entertainmentから約9年ぶりにデビューしたボーイグループで、世界中から熱い視線を注がれています。

2024年3月2日(土)に開催された『第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER(以下、マイナビ TGC 2024 S/S)』では、TWSがTGCのステージに初登場!全3曲を披露し、爽やかな笑顔とダイナミックなパフォーマンスで観客を魅了しました。

今回は、初出演を果たしたTWSに直撃インタビュー!TGCに初出演した感想やこの春夏で気になるファッションアイテム、好きな日本のカルチャーなどについてお聞きしました。

SPECIAL INTERVIEW

TGCは、立ってみたいと思っていたステージ

--TWSのみなさんは今回がTGC初出演となりますが、まずはグループの強みや個性を教えていただけますか?

DOHOON(ドフン)「僕たちはなんといっても若いので、爽やかさや初々しさが1番の魅力だと思います!」

--『マイナビ TGC 2024 S/S』のステージに立ってみてのご感想はいかがですか?

JIHOON(ジフン)「こんなに大きな会場で歌うことができて、本当に幸せで光栄です!これから、もっともっと頑張らなきゃなと思いました」

KYUNGMIN(ギョンミン)「TGCは、立ってみたいと思っていたステージだったので、出演することができて光栄です。日本のファンの皆さんに向けて歌うことができ、本当に感動しました」

--今日のステージ衣装のポイントは?

YOUNGJAE(ヨンジェ)「今日の衣装のポイントは、ブルーで統一したスクールウェアになっているところです。メンバーみんなが、ハーフパンツをはいているところもポイントです」

--プライベートでこの春夏に注目しているファッションやアイテムはありますか?

JIHOON(ジフン)「今年はノースリーブの上にシャツを羽織るファッションをやってみようと思っています!」

--春は新生活を始める人も多い時期ですが、新しい環境でスタートする際にやっておいてよかったなと思うことや、心構えなどを教えてください!

SHINYU(シンユ)「常にプランA、プランBといったように2つの計画を立てておくといいと思います!プランBに注ぐエネルギーを全部プランAに注げば、色んなことがスムーズに進むんじゃないかな?」

--『マイナビ TGC 2024 S/S』の会場には、皆さんと同世代の方が多く来場しています。春から新生活をスタートする方々に応援メッセージをいただけますか?

SHINYU(シンユ)「みなさんの新生活での最初の出会いが、いい出会いになることを願っています!」

魅力あふれる6人、かっこいいor可愛いならどっち?

--かっこいいまたは可愛いなら、ご自分はどちらだと思いますか?それぞれの理由と合わせてお聞かせください。

YOUNGJAE(ヨンジェ)「僕はどちらかというと、かっこいい方だと思います。でも、可愛いことももちろん上手く表現できます!」

JIHOON(ジフン)「僕はグループの中でかっこいい担当なので、かっこいい方だと思います」

HANJIN(ハンジン)「ファンのみなさんやメンバーたちは僕のことを可愛いと言ってくれるのですが、実は今、かっこいい表情を一生懸命練習しています(笑)」

DOHOON(ドフン)「笑顔がチャームポイントなので、可愛い方だと思います」

KYUNGMIN(ギョンミン)「グループの末っ子であるのと、ファンのみなさんが可愛いと言ってくれるから、自分は可愛い方だと思います!」

SHINYU(シンユ)「僕は自分ではかっこいい方だと思っていますが、まだまだかっこよさを追求している段階です」

日本の食べ物とダンスに興味津々!

--日本のカルチャーで、特にどんなものに興味を惹かれますか?

JIHOON(ジフン)「日本の食べ物とダンスです!特にダンスは、とても興味深く見ています」

--日本に来て、1番楽しみなことや食べてみたいものを教えてください。

DOHOON(ドフン)「僕は、日本に来たら油そばを食べてみたいと思っていました。今回、食べることができて本当に嬉しかったです!」

--今回の来日活動について、ファンの方へメッセージをお願いします!

HANJIN(ハンジン)「僕たちTWSに関心を寄せていただき、また声援を送っていただき、心から感謝しています。こんなに素敵なステージで歌うことや踊ることができて、本当に光栄です。とても楽しい時間を過ごすことができました。これからも、もっともっと素晴らしいグループになれるよう努力していくので、みなさんどうぞ楽しみにしていてください!」

--ありがとうございました!

セットリスト

M1.BFF

M2.unplugged boy

M3.plot twist

Profile

TWS(トゥアス)は、HYBE傘下レーベルのPLEDIS Entertainmentが約9年ぶりに送り出したボーイグループ。2003年生まれでリーダーのSHINYU(シンユ)、2005年生まれのDOHOON(ドフン)、YOUNGJAE(ヨンジェ)、2006年生まれのHANJIN(ハンジン)、JIHOON(ジフン)、2007年生まれのKYUNGMIN(ギョンミン)の6名で構成。TWSというグループ名は“TWENTY FOUR SEVEN WITH US“の略で、1日を意味する24と1週間を意味する7の数字がグループ名に入っており、「いつもTWSと共に」という意味が込められている。1月にリリースの1stミニアルバム「Sparkling Blue」の発売記念し、3月4日(月)にTWS初の日本ショーケースイベントを開催。また、4月14日(日)のテレビ朝日開局65周年を記念したライブイベント「The Performance」にも出演を予定している。



イベント概要

テーマは“百花繚乱”。

春の訪れとともに迎える東京ガールズコレクションは、色とりどりのさまざまな花々が集まり、華やかに咲き乱れる特別な場所。百花が一堂に満開となる瞬間は、儚さをも秘めた夢の瞬間である。

“百花繚乱”を表現するキービジュアルは、数多くの人気キャラクターのデザインやロゴ、イメージイラストを手がけ、国境を超えた支持を集める世界的アーティスト天野喜孝氏のアーカイブから、2020年1月にVOLUE ITALIAへ掲載された作品Gucci - No.2 (Limited Edition)を採用。

テーマの如く、咲き乱れる色とりどりの花々と、切れ長の美しい目から意志の強さを感じさせる女性像を繊細なタッチで表現されている。

【第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER】

●日時

2024年3月2日(土) 開場12:00/開演14:00/終演21:30

●会場

国立代々木競技場第一体育館

●公式ハッシュタグ

「#TGC」「#マイナビTGC」

●チケット

完売御礼

●メインモデル

嵐莉菜、アリアナさくら、安⻫星来、池田エライザ、池田美優、入江美沙希、梅澤美波(乃木坂46)、ele、遠藤さくら(乃木坂46)、大峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、小川桜花(Girls2)、楓、香川沙耶、景井ひな、加藤史帆(日向坂46)、加藤ナナ、金川紗耶(乃木坂46)、金村美玖(日向坂46)、香音、茅島みずき、川口ゆりな、川床明日香、菊池日菜子、小坂菜緒(日向坂46)、小宮山莉渚、小室安未、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、桜井美悠、桜井玲香、佐々木久美(日向坂46)、佐々木美玲(日向坂46)、白宮みずほ、鈴木愛理、鈴木ゆうか、せいら、郄橋ひかる、竹下優名、筒井あやめ(乃木坂46)、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、中条あやみ、永瀬莉子、那須ほほみ、菜波、新沼凛空、⻄村怜奈、生見愛瑠、原田都愛(Girls2)、土方エミリ、福士リナ、藤井夏恋、藤井サチ、藤田ニコル、藤本リリー、ブリッジマン遊七、ほのか、みとゆな、MINAMI、宮本茉由、村瀬紗英、矢吹奈子、山本舞香、ゆうちゃみ、ゆきぽよ(木村有希)、横田真悠、吉木千沙都、与田祐希(乃木坂46)、莉子、RUI(iScream)、渡邉理佐 他 ※50音順

●モデル

木村友美、櫻井優衣(FRUITS ZIPPER)、鈴木瞳美(≠ME)、橋本桃呼(高嶺のなでしこ)、ぴょな、松本かれん(FRUITS ZIPPER)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、みりちゃむ、メリサ、山川愛理 他 ※50音順

●ゲスト

あの、WEESA(PSYCHIC FEVER)、市村優汰、井上想良、井上ヤマト、岩瀬洋志、王林、北原里英、このちゃん、JESSICA、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、翔、平祐奈、橘優輝、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、⻄垣匠、のせりん、野村康太、八村倫太郎(WATWING)、原菜乃華、バンダリ亜砂也、福原遥、堀未央奈、本田響矢、丸山礼、宮世琉弥、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、よしあき&ミチ、ラウール(Snow Man) 他 ※50音順

●メインアーティスト

PSYCHIC FEVER、スカイピース、TWS、BOYNEXTDOOR、ME:I 他 ※50音順

●オープニングアクト

高嶺のなでしこ、フジコーズ、WHITE SCORPION、MyDresscode、龍宮城 ※50音順

●MC

EXIT、山本里菜 ※50音順

●オフィシャルサポーター

深海(ファッションディレクター)

●ゲストコメンテーター

軍地彩弓

●TikTokアンバサダー

えむさん、高梨優佳 ※50音順

●公式サイト

『マイナビ TGC 2024 S/S』公式サイト