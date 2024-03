4月18日(木)にZepp Osaka Baysideにて開催される、『ジャイガ』スピンオフイベント『THE BONDS 2024-MAX SCREAM-』のタイムテーブルが公開された。

『THE BONDS 2024-MAX SCREAM-』

7月20日(土)、21日(日)に大阪・舞洲にて開催される夏フェス『ジャイガ』。これまでスピンオフイベント『THE BONDS』での、CVLTE、Survive Said The Prophet、Jin Dogg、Fear, and Loathing in Las Vegas、Paleduskの出演が発表されていた。

チケットはイープラス他プレイガイドにて一般発売中。