¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤ËËÜ³Ê¥³¥¹¥á!? Âè1ÃÆ¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¡×¤È¡Ö¤ª¥¸¥ãËâ½÷¤É¤ì¤ß¡×

バンダイは3月第3週より順次、実際に使えるコスメを商品にしたガシャポン新シリーズ「ポンデクルール」の展開を開始します。第1弾は「サンリオキャラクターズ」と「おジャ魔女どれみ」の2商品です。

■アイカラー・フェイスカラーにも使えるマルチカラーパウダー

第1弾のコスメアイテムはマルチカラーパウダー。アイカラーにもフェイスカラーにも使用可能なマルチカラーパウダーです。キャラクターや作品に出てくるアイテムがデザインされているケースは、直径約42mmと持ち運びにも便利。肌馴染みがよく普段使いしやすい色味をラインアップしているため、単品での使用はもちろん、手持ちのコスメと組み合わせても楽しめます。

「サンリオキャラクターズ マルチカラーパウダー」は、「マイメロディ(カラー・甘々おひめさまピンク)」「クロミ(カラー・小悪魔レッド(「ポチャッコ(カラー・にんじんコーラルオレンジ)」「リトルツインスターズ(カラー・ゆめ星パープル)」「シナモロール(カラー・ふわふわあおぞらブルー)」の5種。

「おジャ魔女どれみ マルチカラーパウダー」は、「見習いタップ(カラー・コーラルピンク)」「リズムタップ(カラー・ピンク)」「パララタップ(カラー・ピンクレッド)」「ポロン(カラー・アプリコット)」「見習い服(カラー・ベージュブラウン)」の5種です。

■商品概要

商品名:ポンデクルール サンリオキャラクターズ マルチカラーパウダー

発売日:2024年3月第3週

価格:1回500円

種類数:全5種.泪ぅ瓮蹈妊(カラー・甘々おひめさまピンク)

▲ロミ(カラー・小悪魔レッド)

ポチャッコ(カラー・にんじんコーラルオレンジ)

ぅ螢肇襯張ぅ鵐好拭璽此淵ラー・ゆめ星パープル)

ゥ轡淵皀蹇璽襦淵ラー・ふわふわあおぞらブルー)

商品名:ポンデクルール おジャ魔女どれみ マルチカラーパウダー

種類数:全5種仝習いタップ(カラー・コーラルピンク)

▲螢坤爛織奪廖淵ラー・ピンク)

パララタップ(カラー・ピンクレッド)

ぅ櫂蹈鵝淵ラー・アプリコット)

ジ習い服(カラー・ベージュブラウン)

