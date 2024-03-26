¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡Û¡Ö£Í£ï£ï£ï£ö£é¤¬¤Þ¤´¤ª¤ê´°À®¡¡²ÏÂ¼Î»¤È¿¼¸«°¡Í³Èþ¤¬´á¶ñ¤ò´óÂ£
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¾ìÆâ¤Ë£´·î£²£±Æü¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Î¥Ü¡¼¥È¥¥Ã¥º¥Ñ¡¼¥¯¡Ö£Í£ï£ï£ï£ö£é¤¬¤Þ¤´¤ª¤ê¡×¤Î´°À®µÇ°¼°Åµ¤¬£²£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤Ê¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆË¤«¤Ê»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿»ÜÀß¤ÇÁ´¹ñ¤Ç£¹ÈÖÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï£¶¤«·î¤«¤é£±£²ºÐ¤Ç¼¼Æâ·¿Í·¶ñ¤ÇÍ·¤Ù¤ë²°Æâ¥¾¡¼¥ó¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥É¡¼¥à¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂç·¿Í·¶ñ¤ä¤¹¤Ù¤êÂæ¡¢º½¾ì¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿²°³°¥¾¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¼÷ÌÀ³÷·´»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²°³°¤Ë¤âÂç¤¤Ê²°º¬¤òÀßÃÖ¤·¤¿¹¤¤¶õ´Ö¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÆ°¤«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¿Æ»Ò¤Î¤¤º¤Ê¤ò¿¼¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤¿°¦ÃÎ»ÙÉô¤Î²ÏÂ¼Î»¤È¿¼¸«°¡Í³Èþ¤«¤é¤Ï´á¶ñ¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤¿¡£²ÏÂ¼¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤¬Í·¤Ù¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤òÍÜ¤¦´á¶ñ¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¡¢¤³¤³¤ÇÍ·¤ó¤À»Ò¤É¤â¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±«ÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²°º¬¤Î²¼¤ÇÇ¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¿¿¿·¤·¤¤Í·¶ñ¤ÇÍ·¤ÖÃÏ¸µÊÝ°é±à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£